Ignorat din cauza vârstei și a prejudecăților, un ogar este adoptat după 3 ani petrecuți în adăpost. O singură fotografie i-a schimbat viața

După mai bine de 1.000 de zile petrecute într-un adăpost de animale, un câine are parte de un cămin adevărat. Fundația Woodside Animal Welfare Trust din Plymouth (Marea Britanie) a declarat că ogarul pe nume Bobby a ajuns la sanctuar în februarie 2023. Angajații adăpostului se temeau că patrupedul va mai sta un an în canisă, după 3 ani petrecuți acolo.

O singură fotografie a schimbat viața unui ogar din adăpost

Fundația a declarat că Bobby (șase ani) și noul său proprietar, Peter Hart, s-au „înțeles” instantaneu, iar el a fost dus la noua sa casă înainte de Revelion. Stăpânul susține că a vrut să-i ofere lui Bobby o casă imediat ce a văzut o fotografie cu el.

„Când am aflat că era aici de trei ani, nu mi-a venit să cred, e mult timp pentru un câine să stea în canisă. Am venit să-l întâlnesc pe Bobby și ne înțelegem bine. Ne-am dus și ne-am așezat în cușca lui…i-a luat câteva minute, apoi a sărit pe canapea și s-a prăbușit pe mine”, a relatat el.

Bobby a așteptat 3 ani să fie adoptat

Potrivit adăpostului de animale, Bobby a văzut sute de câini venind și plecând de când a ajuns la Woodside și a fost trecut cu vederea de fiecare dată.

„Culoarea, vârsta și o percepție greșită des întâlnită conform căreia ogarii au nevoie de multă mișcare au fost factorii care l-au împiedicat pe Bobby să-și găsească căminul permanent, plus lipsa de dorință de a-și împărtăși jucăriile”, a explicat Fundația Woodside Animal Welfare Trust.

Managera Debbie Haynes a declarat că a fost cea mai fericită experiență a personalului înainte de Anul Nou: „Suntem extrem de încântați. Am așteptat atât de mult timp ca Bobby să găsească o casă minunată și suntem foarte încântați că, în sfârșit, a făcut-o”.

