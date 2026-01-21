Incendiu violent la o fermă cu aproape 100 de animale din Botoșani. Pompierii au intervenit de urgență

Un incendiu puternic a cuprins, marți, 20 ianuarie 2026, o fermă zootehnică din localitatea Liveni – comuna Manoleasa, au anunțat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Botoșani, potrivit Agerpres.

ISU Botoșani, intervenție rapidă la o fermă de animale din județul Botoșani

Potrivit autorităților, furajele depozitate în interiorul fermei au fost cuprinse de flăcări. Incendiul a fost observat de polițiștii de frontieră ai Sectorului Poliției de Frontieră Stânca, aflați în patrulare în zonă. Aceștia au sunat imediat la 112 și au intervenit pentru limitarea propagării flăcărilor până la sosirea pompierilor.

„La fața locului au ajuns, în cel mai scurt timp, pompierii din cadrul Stației Săveni, cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD, precum și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Manoleasa. Aceștia au constatat că ardeau cu flacără deschisă și degajări mari de fum aproximativ 40 de baloți de furaje, precum și o parte din acoperișul adăpostului de animale, existând pericolul ca incendiul să se extindă la întreaga construcție”, au transmis oficialii ISU.

Toate animalele au fost salvate

Toate animalele din fermă, respectiv 30 de vaci, 60 de oi și patru porci, au fost evacuate. Pompierii au mai precizat că două bovine au suferit arsuri ușoare. Au durat două ore pentru stingerea focului și înlăturarea efectelor acestuia.

„Misiunea a fost una dificilă, având în vedere cantitatea mare de furaje care ardea, dar și necesitatea verificării fiecărui metru pătrat pentru eliminarea riscului de reaprindere”, au relatat reprezentanții ISU.

În incendiu au ars aproximativ 16 tone de furaje și circa 50 de metri pătrați din acoperișul adăpostului de animale. Au fost salvate animalele, două tractoare, șase tone de cereale și circa 30 de tone de furaje.

