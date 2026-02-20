După cinci ani de absență, platforma Joybuy se întoarce pe piața europeană și va fi disponibilă în Marea Britanie, Germania, Franța, Olanda, Belgia și Luxemburg.

JD.com, unul dintre cei mai mari jucători de e-commerce din China, lansează Joybuy pentru consumatorii europeni. În prima fază, platforma va oferi peste 2.000 de produse de la mai mult de 30 de branduri internaționale, locale și independente. Stocurile vor fi depozitate în mai multe centre logistice din Europa.

Joybuy a funcționat pe piața europeană între 2015 și 2021, dar ulterior a părăsit-o. Înlocuind conceptul omnichannel Ochama, care a devenit doar online în Olanda, Joybuy a fost relansată mai întâi în Marea Britanie, apoi în Franța și Germania, notează GlobalPETS.

Produse pentru animale – o prioritate

Surse GlobalPETS dezvăluie că segmentul produselor pentru animale este o parte centrală a relansării Joybuy. Platforma va acoperi tot ce au nevoie iubitorii de animale: pisici, câini, pești și animale mici. Printre produsele disponibile se numără:

hrană umedă și uscată

gustări și recompense

lese, hamuri și zgărzi

paturi și cuști

nisip pentru pisici și pad-uri pentru antrenament

produse pentru sănătate, wellness și îngrijire

Obiectivul companiei este ca Joybuy să devină prima platformă la care se gândesc clienții atunci când caută orice produs pentru animale.

În plus, clienții vor putea cumpăra și produse pentru casă și living, electronice, sănătate și wellness, hrană, gaming, cosmetice, produse pentru copii sau chiar produse de supermarket, toate prin Joybuy.

Selecție variată de branduri

Pe termen lung, Joybuy intenționează să-și extindă inventarul, concentrându-se în special pe branduri locale și produse specifice fiecărei țări deservite.

Conform JD.com, platforma va selecta produse de la branduri „cunoscute, respectate și de calitate”, dar și opțiuni accesibile pentru toate bugetele. Filiala din Marea Britanie va include și branduri internaționale sau mai puțin cunoscute, pentru a oferi mai multe opțiuni clienților.

Totodată, Joybuy va găzdui și o gamă largă de produse proprii JD.com, axate pe raport calitate-preț.

Gigantul JD.com și infrastructura sa impresionantă

Cu sediul în Beijing, JD.com activează în retail, tehnologie, logistică, sănătate, dezvoltare imobiliară, industrie și afaceri internaționale. Compania deservește peste 600 de milioane de clienți și deține cea mai mare infrastructură de livrare din China, asigurând ca 90% dintre comenzile online să fie livrate în aceeași zi sau a doua zi.

În trimestrul al treilea din 2025, JD Retail a înregistrat venituri de aproximativ 35,2 miliarde USD, în creștere cu 11,4% față de aceeași perioadă a anului precedent.