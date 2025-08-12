Lanțul, interzis în România? Proiectul de lege, extrem de necesar, are și lacune: Ce spun experții / Cât rău le face câinilor legatul în lanț

România lui 2025 încă mai oferă imagini greu de închipuit. Lanțul încă este folosit în foarte multe zone rurale din țară, dar uneori și la oraș. Oamenii îl folosesc pentru a lega câinii, de cele mai multe ori, punându-le patrupedelor în pericol sănătatea, ba chiar și viața.

Situația a ieșit la iveală recent, după inundațiile care au lovit mai multe regiuni ale țării. Așa s-a descoperit că românii încă își mai țin animalele legate în lanț și nu puține dintre ele au căzut victime după ce s-au înecat pur simplu, fiind priponite de un par. Acum, lucrurile s-ar putea schimba.

5.000 de lei amendă pentru cei care își leagă animalele

Potrivit unui proiect de lege, legarea animalelor va fi interzisă. În cazuri excepționale, acestea ar putea fi ținute în lanț pentru o perioadă de cel mult 2 ore. În caz de nerespectare, sancțiunea este de 5.000 de lei.

Același proiect mai prevede reguli pentru adăpostirea necuvântătoarelor. Astfel, în cazul câinilor de talie mare, spațiul minim este de 8 metri pătrați, într-un adăpost izolat termic, parțial acoperit și prevăzut cu o pardoseală care permite scurgerea apei.

„ Oamenii își vor abandona câinii, în cel mai bun caz”

Deși în esență este o inițiativă lăudabilă de a ameliora condițiile în care sunt ținute animalele în România, proiectul a stârnit și controverse în rândul specialiștilor.

„Mai departe de voință, ne place sau nu, foarte multe familii din mediul rural trăiesc în condiții extrem de precare. A le impune să construiască țarc cu costuri care pot ajunge la sute de lei este nerealist, oricât ar suna de șmecher pe hârtie. Sătenii vor prioritiza propria subzistentă. Amenzile de mii de lei, într-un context în care venitul lunar poate e de cele mai multe ori sub acest prag, vor fi percepute ca o amenințare existențială, nu ca un stimulent. Urmările sunt lesne de prevăzut: oamenii își vor abandona câinii, în cel mai bun caz. În cel mai rău, știm cu toții cât de greu se curăță sângele,” a scris medicul veterinar Augusta Coriolis pe o rețea socială.

Lanțul, călăul tăcut al câinilor

Dincolo de lege și de reguli scrie sau nescrise, problema câinilor în lanț rămâne o problemă reală în România. Practica, una barbară, lasă urme adânci în conștiința patrupedelor. Dar este și una care le afectează sănătatea. Științific vorbind. Medicul veterinar Mădălina Lixandru, cercetător la Universitatea Estoniană de Științe ale Vieții, a explicat, în exclusivitate pentru Pets&Cats, cât râu le face câinilor să fie ținuți în lanț:

Risc de traumatism – dup ă cum bine știm, zeci de mii de câini din Romania au răni (numeroase cazuri de strangulare ș i răni profunde) cauzate de zgărzi inadecvate, montate incorect, care nu sunt verificate frecvent. Impactul variază, de la dermatite ș i plăgi de frecare la plăgi profunde, traume cervicale și traumatisme prin smulgere (când se agaț ă de diverse obiecte). Lanțul î n sine cauzează și el plăgi ș i traumatisme, mai ales când e mult prea mare sau greu raportat la animal; sunt numeroase cazuri de animale rănite sau strangulate pentru c ă s-au prins, încurcat î n lanț sau obiectele din spațiul î n care e „priponit”;

Câinii î n lanț sunt mai expuși la riscuri termice (hipotermie, insolație); condițiile de adăpostire, adesea precare, amplific ă riscul de îmbolnăvire;

– Adesea, câinii ținuți î n lanț au probleme nutriționale (malnutriție, dar sunt ș i cazuri de obezitate), prezint ă atrofii musculare ș i probleme osteo-articulare semnificative;

Afectează sănătatea prin stres fiziologic prelungit (creșterea cortizolului) ce conduce, ca ș i la oameni, la numeroase boli (boli cardiovasculare, insuficiențe de organ, neoplazii) ce scurtează semnificativ durata vieții animalului;

Conduce la stereotipii (mers î n cerc, lins excesiv, etc.), anxietate sever ă ș i tulburări de comportament ș i cre ș te riscul de agresivitate sau incidente nedorite (atacuri), din frustrare, lipsa comportamentelor naturale (lipsa interacțiunii umane ș i sociale – cu alte animale) ș i lipsa libertății de mișcare (control al spațiului);

Interacțiunea uman ă scăzută ș i izolarea cronic ă face ca animalele ținute î n lanț s ă fie mai puțin previzibile î n interacțiunile cu alte animale sau cu oamenii (agresivitate, atacuri neprovocate, etc.), toate explicate din perspectiva stresului ș i lipsei socializării adecvate.

