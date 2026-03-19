Asociația Dreptate pentru Animale lansează campania „LUNA asta, sterilizăm!”, un proiect dedicat prevenirii suferinței animalelor și educării comunității. Campania este inspirată de Luna, cățelușa împușcată în comuna Rădulești, județul Ialomița, care a avut doar 1 an și 3 luni, dar a lăsat o amprentă profundă în inimile celor implicați.

„Luna ne-a schimbat percepția și ne-a obligat să ne implicăm și mai mult”, spun reprezentanții asociației. În memoria ei, organizația a decis să înceapă un program de sterilizări gratuite, menit să reducă abandonul și suferința animalelor.

Campania se realizează din fonduri proprii și din sprijinul oamenilor care înțeleg importanța educației și prevenției. Fundația HondenBrokkenMakers a oferit donații care asigură continuarea programului și pentru campania din aprilie.

Pe lângă aspectul emoțional, campania are și o dimensiune juridică. Avocații asociației continuă să urmărească cazul Lunei, demonstrând că implicarea pentru animale se poate face pe mai multe planuri.

Persoanele interesate pot afla mai multe detalii despre program și pot beneficia de sterilizări gratuite accesând pagina oficială a Asociației Dreptate pentru Animale: Programe.

Prin campania „LUNA asta, sterilizăm!”, Asociația Dreptate pentru Animale aduce un mesaj clar: educația și prevenția sunt cheia pentru protecția animalelor.