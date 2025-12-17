Petmall, cel mai mare retailer de produse pentru animale de companie din Bulgaria, își continuă planul de extindere și anunță deschiderea a trei magazine noi până la începutul anului 2026. Odată cu aceste inaugurări, rețeaua companiei va ajunge la un total de 20 de locații la nivel național, marcând un pas important în dezvoltarea sa dincolo de marile centre urbane.

Extindere dincolo de capitală

Până de curând, magazinele fizice Petmall erau concentrate în principal în Sofia și Plovdiv, cele mai mari orașe ale Bulgariei. Acum, compania își îndreaptă atenția spre estul țării și către alte regiuni cu potențial ridicat, notează GlobalPETS.

Unul dintre noile magazine va fi deschis chiar în Sofia, într-un spațiu de aproximativ 250 de metri pătrați, anterior ocupat de un alt magazin pentru animale. Amplasată într-un parc de retail, noua locație este programată să fie inaugurată în luna decembrie a acestui an.

Primul magazin Petmall din Burgas

A doua deschidere este programată pentru luna decembrie sau ianuarie 2026 și va avea loc în Burgas, oraș situat la aproximativ 380 de kilometri de Sofia. Acesta va fi cel mai mare dintre cele trei magazine noi, cu o suprafață de 350 de metri pătrați, și va fi amplasat lângă un supermarket de tip discount, într-o zonă cu trafic intens.

Cea de-a treia locație va avea o suprafață de 150 de metri pătrați și va fi, de asemenea, situată într-un parc de retail, însă contractul pentru acest spațiu nu a fost încă semnat.

Planuri ambițioase pentru următorii ani

„Până recent, magazinele noastre fizice se aflau doar în Sofia și Plovdiv, cele mai mari orașe. Acum ne extindem spre coasta de est, iar următorul pas va fi zona centrală a țării”, a declarat Nikola Ninov, Managing Partner Petmall.

Potrivit acestuia, compania a semnat deja contracte pentru încă cinci locații ce urmează să fie deschise în 2026. Mai mult, în 2027, Petmall plănuiește inaugurarea unui magazin de aproape 500 de metri pătrați, unul dintre cele mai mari din rețea.

Europa de Est, o piață în plină dezvoltare

Extinderea Petmall vine într-un context favorabil pentru industria dedicată animalelor de companie din Europa de Est. În noiembrie, Pet Network International (PNI), cel mai mare lanț de retail din regiune, a deschis cel de-al 30-lea magazin Pet centar Serbia în Belgrad, capitala țării. Tot în aceeași lună, PNI a inaugurat o nouă locație în orașul Šabac, situat la aproximativ 90 de kilometri de Belgrad.

În luna septembrie, PNI a finalizat achiziția grupului Pet Republic, care include o rețea de magazine specializate, precum și a companiei M&J Trade, distribuitor de hrană premium și suplimente pentru animale. În urma tranzacției, toate cele șapte magazine Pet Republic din Belgrad, Novi Sad și Niš vor funcționa sub brandul Pet centar.

Totodată, la începutul acestui an, United Petfood și KIKA Group au deschis noi unități de producție în apropiere de Varșovia (Polonia) și Vilnius (Lituania), confirmând dinamica pozitivă și potențialul ridicat al pieței din regiune.