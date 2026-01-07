Medicul veterinar care și-a clădit succesul prin iubirea pentru animale. Lecția de viață oferită de Dalin la 26 de ani: a ales munca grea în locul confortului

La doar 26 de ani, medicul veterinar Dalin Moisa are multe realizări, demonstrând că munca, pasiunea și dorința de a învăța pot schimba vieți. Tânărul a crescut la țară, într-un mediu în care animalele au fost mereu o prezență constantă și o sursă de venit pentru familie. Încă de mic, acesta a învățat ce înseamnă munca grea, trezindu-se la 5 dimineața pentru a mulge vacile și parcurgând zilnic 4 kilometri pe jos până la liceu.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

De la copilul care mulgea vacile la 5 dimineața, la medicul veterinar care salvează vieți

Deși a muncit pe șantiere în Anglia și Danemarca, unde a învățat să se descurce în medii noi și dificile, dorul de fermă și de viața alături de animale l-au determinat pe Dalin să se întoarcă acasă, să finalizeze studiile și să-și urmeze adevărata pasiune, scrie Kanald2.

Astfel, tânărul a absolvit Facultatea de Medicină Veterinară și Facultatea de Zootehnie, iar acum urmează un master în afaceri agricole. De asemenea, a făcut cursuri diverse, de la electrician în construcții, la transportul animalelor vii și antreprenoriat, demonstrând o dorință continuă de dezvoltare personală și profesională.

Șef de fermă lângă Timișoara

La ferma din Pișchia, lângă Timișoara, Dalin a fost angajat inițial ca medic veterinar, apoi promovat șef de fermă datorită priceperii și implicării sale. Acesta a reușit să scadă costurile și să crească producția de lapte, gestionând atât partea administrativă, cât și îngrijirea directă a animalelor.

Pe lângă iubirea pentru animale, Dalin scrie poezii inspirate din momentele dificile prin care a trecut și se antrenează pentru maratoane: „Dacă vrei ceva în viață, leagă-te cu foc de scop. Ca să ieși la suprafață, te bagi totul sau deloc. Să nu crezi că nu se poate, poți să faci orice îți propui. Asta înseamnă zi și noapte, muncă și timp să depui”.

Vezi și A riscat locul de muncă pentru animale. Curierul a refuzat să livreze artificii, invocând suferința câinilor: „Mi-a fost milă”

Pierdută în sălbăticie și întoarsă miraculos acasă. Povestea pisicii Shadow care a supraviețuit cinci luni departe de familie