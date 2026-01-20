La sediul Organizației Națiunilor Unite din Geneva, doi câini speciali își fac zilnic datoria cu profesionalism și devotament: Miss și Twix, câinii detectivi K-9 care asigură protecția la Palais des Nations. Acești colegi necuvântători sunt antrenați să detecteze explozibili și arme de foc, contribuind semnificativ la siguranța angajaților și vizitatorilor ONU.

Miss și Twix, eroii necuvântători ai ONU

Fiecare zi pentru Miss și Twix presupune inspecții riguroase ale vehiculelor, pachetelor și sălilor de întâlnire. Munca lor este impresionantă și esențială pentru funcționarea zilnică a sediului ONU, garantând că mediul de lucru rămâne sigur pentru toți.

Acești câini excepționali trăiesc alături de handleri certificați din Serviciul de Securitate ONU, care le oferă grijă și sprijin specializat. Relația lor cu handlerii nu este doar de lucru – este un parteneriat bazat pe încredere și respect, esențial pentru performanța lor în teren.

Miss și Twix sunt mai mult decât simple animale de serviciu. Ei sunt adevărați eroi necuvântători, iar dedicarea lor, împreună cu cea a handlerilor lor, merită recunoaștere în fiecare zi. Prezența lor ne amintește că, uneori, cei mai buni protectori vin în patru labe și cu un simț olfactiv extraordinar.