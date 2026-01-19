Iarna nu aduce schimbări doar pentru oameni, ci și pentru câini. Temperaturile scăzute, zilele mai scurte și modificarea rutinei zilnice pot influența direct nivelul de energie, apetitul și starea generală de sănătate a câinilor. De aceea, este important ca fiecare stăpân să știe că, în sezonul rece, nevoile câinilor pot fi diferite față de restul anului. În acest context, ASPA București a publicat un ghid pentru stăpânii de câini.

De ce au câinii nevoi diferite iarna

În funcție de vârstă, nivel de activitate, talie și mediul în care trăiesc (interior sau exterior), câinii pot reacționa diferit la frig. Temperaturile scăzute determină organismul să consume mai multă energie pentru a-și menține temperatura corporală, mai ales în cazul câinilor activi sau care petrec mult timp afară.

Pe de altă parte, câinii care ies mai rar la plimbare iarna pot deveni mai sedentari, ceea ce înseamnă un consum energetic mai mic. Din acest motiv, nu există o regulă universală, iar adaptarea trebuie făcută individual.

Alimentația câinilor în sezonul rece

O hrană de calitate, completă și echilibrată rămâne baza unei alimentații corecte și iarna. Totuși, în anumite situații, poate fi necesară ajustarea cantității de hrană sau a aportului energetic.

Este important de reținut:

Orice modificare a alimentației trebuie făcută treptat , pentru a evita problemele digestive.

Ajustările se fac doar la recomandarea medicului veterinar , mai ales în cazul câinilor seniori, puilor sau celor cu afecțiuni cronice.

Menținerea unui program regulat al meselor ajută digestia și susține un nivel constant de energie în zilele reci.

Dacă aportul energetic nu este suficient, câinii pot slăbi, pot deveni apatici sau mai vulnerabili la îmbolnăviri. În aceste cazuri, medicul veterinar poate recomanda modificări personalizate ale porțiilor sau tipului de hrană.

Energie, apetit și comportament: ce este normal iarna

Iarna, unii câini pot avea un apetit crescut, în timp ce alții pot mânca mai puțin. Acest lucru depinde foarte mult de câtă mișcare fac și de modul în care reacționează organismul lor la frig.

Este recomandat ca stăpânii să:

Monitorizeze constant greutatea câinelui

Fie atenți la nivelul de energie și interesul pentru joacă

Observe eventualele schimbări de comportament

O atenție sporită în această perioadă poate preveni probleme de sănătate pe termen lung.

Hidratarea rămâne esențială și iarna

Chiar dacă senzația de sete este mai redusă în sezonul rece, hidratarea câinilor este la fel de importantă ca vara. Câinii trebuie să aibă permanent acces la apă proaspătă, curată și neînghețată. Deshidratarea poate trece ușor neobservată iarna, dar poate afecta starea generală de sănătate.

Semne că alimentația câinelui ar putea necesita reevaluare

Există câteva semnale care ar trebui să tragă un semnal de alarmă pentru stăpâni:

scădere sau creștere bruscă în greutate

lipsa interesului față de mâncare

oboseală neobișnuită sau letargie

schimbări de comportament

În oricare dintre aceste situații, medicul veterinar este cel mai în măsură să ofere recomandări adaptate fiecărui câine.

Un câine monitorizat iarna este un câine mai sănătos

Iarna poate fi o perioadă solicitantă pentru organismul câinilor, însă cu atenție, monitorizare și ajustări făcute corect, sezonul rece poate fi traversat fără probleme. Un câine atent îngrijit iarna este un câine mai sănătos, mai echilibrat și mai fericit, indiferent de temperaturile de afară.