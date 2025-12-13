Nouă pisici superbe au rămas singure în prag de sărbători, după ce stăpânul lor s-a stins din viață. Animalele au nevoie urgentă de adopție

Nouă pisici au rămas ale nimănui în prag de sărbători. Animăluțele au nevoie urgentă de adopție, după ce stăpânul lor s-a stins din viață. Obișnuite să trăiască în apartament și răsfățate de omul lor, felinele s-au trezit brusc fără persoana dragă care le îngrijea. Toate cele nouă pisicuțe sunt blânde și obișnuite cu oamenii.

„9 pisicuțe rămase fără stăpân au nevoie urgentă de adopție. În urma unui eveniment trist în familie, nouă pisici adulte, obișnuite să trăiască în apartament, au rămas fără omul lor și fără un loc pe care să-l numească acasă. Sunt pisici blânde, obișnuite cu oamenii, fiecare cu personalitatea ei – unele jucăușe, altele liniștite și lipicioase”, scrie Asociația Ramses pe rețelele sociale.

Pisicile au nevoie urgent de adopții responsabile sau cazare temporară (foster) până își găsesc familiile definitive. Pentru aceste nouă animale, orice ajutor înseamnă enorm: un cămin, un loc sigur sau chiar un simplu share care le poate schimba destinul.

„Persoană de contact: Dan Barbu – 0723 653 182. Vă mulțumim pentru solidaritate și pentru că nu rămâneți indiferenți în fața unui suflet rămas singur”, a mai transmis organizația.

