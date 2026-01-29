O femeie a găsit cheia succesului: Câștigă milioane de dolari din vânzarea câinilor de pază. Un exemplar dresat costă o mică avere (VIDEO)

O femeie din Montana poate spune că a descoperit cheia succesului: face milioane de dolari din vânzarea câinilor de pază. Animalele sunt special dresate pentru a oferi securitate, iar clienții sunt, de obicei, vedete sau persoane extrem de bogate.

Milioane de dolari din vânzarea câinilor de pază

Kim Greene, fondatoarea Svalinn, crește câini ciobănești metiși și îi dresează să servească drept agenți de securitate la nivel înalt pentru cele mai bogate familii din lume. Compania sa deține o fermă de 170 de acri unde circa 46 de câini trăiesc, se joacă și se antrenează pentru a deveni cei mai buni câini de pază. Fac asta doar până la doi ani însă, căci după primesc dresori specializați.

În vârstă de 51 de ani, Greene a declarat că acești câini nu sunt pentru toată lumea, potrivit CNBC și citată de dailymail.co.uk. Animalele provenite de la ferma Svalinn nu sunt feroce, ci dresați în așa fel încât să ofere siguranță și protecție familiei în caz de amenințare.

Cei 13 dresori din cadrul companiei lucrează cu cățeii pe tot parcursul anului pentru a-i învăța cum să protejeze, cum să asculte de stăpânii lor, cum să socializeze, dar și cum să se dezvolte fizic și să fie agili. Mai mult, câinii sunt dresați să „scaneze” în permanență spațiul în care el și familia lui se află, să fie atent la tot ce se întâmplă în jur și să recunoască amenințările, chiar și în cele mai incipiente stadii posibile.

Câinii de protecție nu sunt pentru oricine

Nu vorbim doar despre protecție față de pericolele externe. Câinii Svalinn simt inclusiv creșterile bruște ale ritmului cardiac al stăpânului sau dacă limbajul corpului se schimbă, astfel că la primul simptom, aceștia intră în alertă.

An de an, Greene vinde între 20 și 22 de câini de pază cu câte 175.000 de dolari per exemplar, livrându-i și predându-i noilor stăpâni personal. După doar cinci zile de dresaj la noul domiciliu, câinele se va acomoda rapid cu familia. Prețul este justificat, după cum spune fondatoarea Svalinn, de trei aspecte importante: riscul investiției, forța de muncă și siguranța pe viață.

Afacerea a produs în 2024 aproape 3 milioane de dolari, însă nu se adresează oricui. Greene păstrează confidențială lista cumpărătorilor, fiind vorba despre persoane influente, cunoscute și cu foarte mulți bani. Ea mai explică faptul că diferența dintre un animal de companie obișnuit și renumiții ei câini de pază constă în percepție, dar și în stilul de viață.

