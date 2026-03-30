O femeie a povestit cum oaia Merlin, ajunsă inițial la ea pentru a-i curăța terenul, a devenit animalul de terapie neobișnuit de care nu știa că are nevoie, dar care i-a schimbat radical viața atât ei, cât și pacienților săi.

Oaia Merlin, animalul de terapie neobișnuit care schimbă vieți

Merlin era doar un pui atunci când a ajuns la Grace Olson din Moortown, Leeds. Un prieten a avut grijă de miel până ce și-a dat seama că nu mai putea avea grijă de el. Atunci Grace s-a gândit că o oaie o poate ajuta să scape de iarba pe care caii săi nu puteau să o mănânce. Nu a durat mult până ce Merlin și-a arătat adevăratele talente.

„Lucrez ca terapeut ecvin de opt ani, ajutând oameni cu boli, depresie și doliu. Practica mea implică terapie în aer liber, iar caii sunt asistenții mei obișnuiți. Clienții mă vizitează pe teren, mângâie și îmbrățișează animalele, iar acest lucru îi aduce într-o stare de calm care le permite să se deschidă asupra lucrurilor despre care poate nu ar fi putut niciodată să vorbească.

După ce l-am luat pe Merlin, mi-am dat seama că oile sunt unele dintre cele mai relaxate mamifere, ceea ce le face terapeuții perfecți, deoarece apropierea lor îi calmează și pe oameni. Merlin, în special, are un talent deosebit pentru asta. Am văzut asta prima dată în timpul unei ședințe de terapie cu o clientă care suferea de depresie severă. Merlin avea doar șase luni pe atunci. A alergat spre ea și și-a împins corpul pe piciorul ei. Ea a râs și s-a aplecat să-l îmbrățișeze – până atunci, această femeie nu zâmbise de aproape un an”, a povestit Grave pentru The Guardian.

Zeci de pacienți vindecați prin dragostea lui Merlin

Din acel moment, Merlin a devenit animal de terapie, ajutând zeci de persoane aflate pe marginea prăpastiei din punct de vedere emoțional. În urmă cu un an, oaia și-a lăsat baltă mâncare și a alergat prin zăpadă pentru a veni să consoleze o femeie căreia îi murise recent fiul.

„Merlin emană dragoste și afecțiune. Are și o latură amuzantă. E jucăuș ca un labrador obraznic și adoră când oamenii îl scarpină în cap – seamănă mai mult cu un câine decât mulți câini”, a mai adăugat Grace.

Femeia are acum la ferma ei șase oi care o ajută în cadrul procesului terapeutic, însă Merlin este de departe vedeta turmei.

