Un program educațional care își propune să îi învețe pe copii empatia, grija și responsabilitatea față de animale este pe cale să fie implementat la nivel național. Ministerul Educației și Cercetării a confirmat, în exclusivitate pentru Pets&Cats, că opționalul „Ora cu și pentru animale”, deja derulat în unități de învățământ din județul Ilfov, urmează să fie aprobat oficial și introdus în oferta națională de discipline opționale.

Ce este „Ora cu și pentru animale”

Acest opțional educațional, conceput și implementat de Protecția Animalelor Ilfov, are ca scop formarea copiilor în spiritul respectului, responsabilității și empatiei față de animale. Prin activități practice, jocuri și lecții interactive, elevii învață nu doar să îngrijească animalele și să le trateze cu grijă, ci și să dezvolte competențe esențiale pentru viața lor socială: empatia, colaborarea, simțul civic și gândirea critică.

Pașii până la implementarea la nivel național

Conform Ministerului Educației, programul a parcurs toate etapele necesare pentru aprobarea unui opțional național, conform legislației românești. Urmează ca documentul să fie aprobat prin ordin de ministru și publicat în Monitorul Oficial, dar și pe site-ul Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare (CNCE). Ministerul a anunțat că va comunica public toate informațiile legate de lansarea oficială a programului.

”Proiectul opționalului menționat a parcurs toate etapele premergătoare aprobării, conform legislației de avizare a programelor școlare opționale din oferta națională destinată CDȘ. În perioada următoare, în funcție și de calendarul privind procedura de lansare în transparență decizională, documentul va fi aprobat prin ordin de ministru și publicat în Monitorul Oficial, respectiv pe site-ul Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare. Ministerul Educației și Cercetării va anunța public informațiile privind acest subiect”, menționează ministerul, în exclusivitate pentru Pets&Cats.

Dacă va fi aprobat până la finalul lunii ianuarie, programul va fi inclus în curriculumul elevilor începând cu anul școlar 2026–2027.

De ce este important acest opțional

Într-o perioadă în care tot mai mulți copii au animale de companie sau interacționează cu acestea în comunitate, educația pentru respectul față de animale devine esențială. „Ora cu și pentru animale” nu doar că îi învață pe cei mici să fie responsabili, dar contribuie și la dezvoltarea lor emoțională și socială, pregătindu-i să fie adulți empatici și conștienți de impactul acțiunilor lor asupra altor ființe.

Ce urmează

După aprobarea oficială, opționalul va putea fi introdus în unitățile școlare din întreaga țară. Aceasta reprezintă o premieră în România, iar iubitorii de animale și părinții care doresc ca cei mici să învețe să respecte și să iubească animalele pot aștepta cu nerăbdare extinderea programului.