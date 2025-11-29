VIDEO

EXCLUSIV | Animalele schimbă comportamentele copiilor: Mai puțin bullying în școlile din Ilfov / Proiectul care aduce empatie și respect (VIDEO)

Doi elevi cu ghiozdanele în spate Sursa foto: Vadreams | Dreamstime.com

Bullyingul în școlile din Ilfov a înregistrat o scădere semnificativă datorită proiectului „Ora cu și pentru animale”, care aduce în clase animale adoptabile cu nevoi speciale. Proiectul încurajează empatia și respectul, oferind elevilor ocazia să interacționeze cu cățeluși și pisicuțe care au suferit traume sau au dizabilități.

Empatie și respect în școli prin proiectul „Ora cu și pentru animale”

Cristina Petre Ghiță, inspector școlar general adjunct al IȘJ Ilfov, a vorbit despre impactul proiectului în cadrul podcastului EduPet by Pets&Cats, realizat de Ioana Cosma. Ea a explicat că vizitele cu animalele contribuie la reducerea comportamentelor agresive și promovează incluziunea, ajutând copiii să înțeleagă că fiecare ființă merită respect, indiferent de aspect sau limitări fizice.

Copiii sunt încurajați să pună întrebări simple, dar profunde, precum: „Acest animal nu merită la fel de multă iubire și grijă ca ceilalți?” Astfel de discuții stimulează empatia și ajută la reglarea comportamentelor deviante, prevenind conflictele și actele de bullying în școli.

Proiectul a fost primit cu entuziasm de elevi, care așteaptă cu nerăbdare vizitele animalelor. Interacțiunea directă cu animalele le oferă copiilor o experiență practică de învățare despre respect, grijă și responsabilitate, transformând astfel mediul școlar într-un spațiu mai sigur și mai prietenos.

