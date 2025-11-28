Proiectul Romanian Prison Dogs, prezentat recent de psihoterapeutul Carla Buleanu în podcastul EduPet by Pets&Cats, este mult mai mult decât o inițiativă de salvare a animalelor. Este o punte reală între două lumi — lumea câinilor fără stăpân și cea a persoanelor private de libertate — și un exemplu emoționant de cum empatia și responsabilitatea pot renaște acolo unde puțini se așteaptă.

De la stradă sau adăposturi, la o a doua șansă

„Romanian Prison Dogs” a pornit acum aproximativ 10 ani, printr-o colaborare între Clubul Câinilor Utilitari (CCU), Pet Stuff – spital veterinar, o asociație de protecția animalelor și administrația Penitenciarul București‑Jilava.

Câinii incluși în program provin din zone unde erau lăsați liberi, abandonați sau proveneau din adăposturi de stat. Fără intervenție, mulți ar fi fost eutanasiați din cauza comportamentului sau stării de sănătate precare. Programul le oferă sterilizare, vaccinare, deparazitare și îngrijire medicală.

Odată stabilizați medical, câinii sunt mutați în padocurile penitenciarului — locul unde mulți câini patrulă ai instituției erau cazați odinioară. Acolo, deținuți voluntari sunt instruiți să le acorde îngrijire zilnică, dresaj și socializare, sub coordonarea instructorilor canini și a medicilor veterinari.

Oameni și câini: vindecare reciprocă în spatele gratiilor

Carla Buleanu a povestit despre un deținut care a primit în grijă un câine extrem de speriat, traumatizat — un patruped care refuza orice apropiere umană. Timp de zile întregi, bărbatul stătea pe jos și îi arunca încet câteva boabe de mâncare. Ceea ce părea imposibil la început — să câștige încrederea câinelui — s-a transformat într-o legătură emoționantă. Când patrupedul a acceptat să fie atins, deținutul a simțit pentru prima oară ce înseamnă răbdare, compasiune și empatie. Momentul a fost descris ca „fără cuvinte”.

Aceste experiențe au schimbat profund nu doar câinii, ci și oamenii. Mulți deținuți — unii care nu avuseseră niciodată un animal de companie — au învățat să comunice blând, să dezvolte răbdare, responsabilitate, stimă de sine și empatie. În plus, când vine vorba de interacțiuni cu colegi, cu personalul penitenciarului sau cu cei din jur, comportamentul lor se reflectă în evoluția personală.

Unii dintre deținuți au ales chiar să adopte câinii cu care au lucrat — fie i-au trimis familiilor înainte de eliberare, fie i-au luat cu ei imediat ce au ieșit din detenție.

Într-o țară unde adesea abandonul câinilor e o realitate dureroasă, „Romanian Prison Dogs” oferă o alternativă umană și constructivă la sacrificare. În plus, contribuie la schimbarea mentalităților — atât în rândul celor care au greșit, cât și al societății, care oferă o șansă reală la reintegrare.