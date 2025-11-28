VIDEO

EXCLUSIV | Empatie în spatele gratiilor: Romanian Prison Dogs, programul care schimbă vieți – atât ale câinilor salvați, cât și ale deținuților (VIDEO)

Ioana Cosma Claudiu Surmei 28 noiembrie 0 comentarii
Un câine alături de dresori Sursa foto: Facebook / Romanian Prison Dogs Program

Proiectul Romanian Prison Dogs, prezentat recent de psihoterapeutul Carla Buleanu în podcastul EduPet by Pets&Cats, este mult mai mult decât o inițiativă de salvare a animalelor. Este o punte reală între două lumi — lumea câinilor fără stăpân și cea a persoanelor private de libertate — și un exemplu emoționant de cum empatia și responsabilitatea pot renaște acolo unde puțini se așteaptă.

De la stradă sau adăposturi, la o a doua șansă

„Romanian Prison Dogs” a pornit acum aproximativ 10 ani, printr-o colaborare între Clubul Câinilor Utilitari (CCU), Pet Stuff – spital veterinar, o asociație de protecția animalelor și administrația Penitenciarul București‑Jilava.

Câinii incluși în program provin din zone unde erau lăsați liberi, abandonați sau proveneau din adăposturi de stat. Fără intervenție, mulți ar fi fost eutanasiați din cauza comportamentului sau stării de sănătate precare. Programul le oferă sterilizare, vaccinare, deparazitare și îngrijire medicală.

Odată stabilizați medical, câinii sunt mutați în padocurile penitenciarului — locul unde mulți câini patrulă ai instituției erau cazați odinioară. Acolo, deținuți voluntari sunt instruiți să le acorde îngrijire zilnică, dresaj și socializare, sub coordonarea instructorilor canini și a medicilor veterinari.

Oameni și câini: vindecare reciprocă în spatele gratiilor

Carla Buleanu a povestit despre un deținut care a primit în grijă un câine extrem de speriat, traumatizat — un patruped care refuza orice apropiere umană. Timp de zile întregi, bărbatul stătea pe jos și îi arunca încet câteva boabe de mâncare. Ceea ce părea imposibil la început — să câștige încrederea câinelui — s-a transformat într-o legătură emoționantă. Când patrupedul a acceptat să fie atins, deținutul a simțit pentru prima oară ce înseamnă răbdare, compasiune și empatie. Momentul a fost descris ca „fără cuvinte”.

Aceste experiențe au schimbat profund nu doar câinii, ci și oamenii. Mulți deținuți — unii care nu avuseseră niciodată un animal de companie — au învățat să comunice blând, să dezvolte răbdare, responsabilitate, stimă de sine și empatie. În plus, când vine vorba de interacțiuni cu colegi, cu personalul penitenciarului sau cu cei din jur, comportamentul lor se reflectă în evoluția personală.

Unii dintre deținuți au ales chiar să adopte câinii cu care au lucrat — fie i-au trimis familiilor înainte de eliberare, fie i-au luat cu ei imediat ce au ieșit din detenție.

Într-o țară unde adesea abandonul câinilor e o realitate dureroasă, „Romanian Prison Dogs” oferă o alternativă umană și constructivă la sacrificare. În plus, contribuie la schimbarea mentalităților — atât în rândul celor care au greșit, cât și al societății, care oferă o șansă reală la reintegrare.

  • Ioana Cosma a intrat în presă în 1994, activând la televiziunea locală NCN Cluj, apoi s-a transferat la Pro TV - unde timp de 28 de ani a fost reporter, redactor și realizator de emisiuni. A realizat în decursul timpului mii de emisiuni live și a transmis de la unele dintre cele mai mari evenimente sportive și nu numai. Mare iubitoare de animale, Ioana salvează și militează pentru respect pentru necuvântătoare. Colaboararea cu Pest&Cats a început-o din prima zi de existență a site-ului. E mândră că are acasă 5 căței și 3 pisici - care îi fac viața mai frumoasă.

  • Claudiu Surmei este redactor-șef la Pets&Cats și iubitor declarat de pisici. Are o felină salvată de pe stradă și scrie cu pasiune despre tot ce ține de animalele de companie — de la adopții și hrană, până la legislație și povești care inspiră. Vine din presa clasică, cu ani de experiență în redacții de sport și actualitate (Antena 3, Prima TV, Telekom Sport, Orange Sport, Prima Sport, Mediafax), dar și cu articole publicate în ProSport, Gândul și Ziarul Financiar. Crede că jurnalismul poate schimba lucruri — inclusiv în viața animalelor.

Sursa foto: Facebook / Romanian Prison Dogs Program

