Orijen intră pe piața de hrană proaspătă pentru animale cu noua gamă FreshPrey

Brandul premium de hrană pentru animale Orijen își extinde portofoliul și intră pe segmentul de hrană proaspătă pentru animale de companie. Compania a lansat FreshPrey, o linie de rețete gătite delicat, inspirate din filosofia WholePrey a mărcii.

Noua gamă include rețete formulate în jurul ingredientelor de origine animală integrale. În fiecare produs, printre primele cinci ingrediente apar carne proaspătă sau crudă, organe și oase, pentru a reflecta cât mai fidel dieta naturală a prădătorilor.

Produsele din gama FreshPrey folosesc un proces de gătire sous-vide, o metodă care presupune prepararea la temperaturi controlate, în pungi sigilate. Potrivit companiei, această tehnică ajută la păstrarea nutrienților și a gustului natural al ingredientelor, notează Pet Food Industry.

„Pentru noi, acesta nu este doar o simplă lansare de produs. Este rezultatul unei pasiuni și al unor cercetări intense”, a declarat Mark Fannin, vicepreședinte global al Orijen. „Știm că mulți stăpâni de animale ar face orice pentru companionii lor. Împărtășim aceeași dedicare și am investit-o în crearea unei hrane proaspete de cea mai bună calitate. FreshPrey reflectă această filozofie și oferă o nutriție adecvată biologic, care ajută animalele de companie să ducă o viață activă și sănătoasă.”

Unde va fi disponibilă noua hrană FreshPrey

FreshPrey va debuta luna aceasta în exclusivitate în magazinele Petco din SUA. Din aprilie, produsele vor deveni disponibile și pe Chewy.com, precum și în alte magazine specializate pentru animale de companie.

Noua gamă se vinde în pachete de 450 de grame și în cutii cu șapte porții, iar rețetele disponibile sunt:

Beef, Pork & Lamb (vită, porc și miel)

Turkey, Salmon & Pork (curcan, somon și porc)

Chicken & Duck (pui și rață)

Lansare spectaculoasă alături de influenceri din lumea animalelor

Pentru a marca lansarea, Orijen a colaborat cu influencerii din zona pet Wander with Willow. Brandul a organizat ceea ce a numit „cel mai extrem unboxing din lume”, o expediție la aproximativ 3.650 de metri altitudine (12.000 de picioare) în Munții Red din Colorado.

Campania a avut rolul de a evidenția spiritul aventurier al comunității iubitorilor de animale și legătura puternică dintre oameni și companionii lor.