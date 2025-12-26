Deși câinii și pisicile continuă să domine statisticile deținerii de animale de companie în Europa, segmentul animalelor mici, în special păsările și hamsterii, este una care pare a aduce noi oportunități pentru industrie. Experții din domeniu vorbesc despre o piață mai mică, dar mai orientată spre calitate.

În ultimii ani, pandemia a crescut cererea pentru animale cu întreținere redusă, în special în rândul familiilor și al proprietarilor aflați la prima experiență. Deși piața s-a stabilizat după 2020, nivelul a rămas peste cel de dinaintea pandemiei. În consecință, și așteptările consumatorilor s-au schimbat. Accentul nu mai este pus pe produse ieftine, ci pe soluții de calitate, notează Global Pet Industry.

Consilierea proprietarilor, complicată în comerțul online

Unul dintre marile obstacole identificate de producători este retragerea treptată a cuștilor și coliviilor din magazinele fizice. Mutarea vânzărilor în online limitează accesul clienților la consiliere de specialitate, importantă pentru alegerea corectă a habitatului. Specialiștii subliniază că bunăstarea păsărilor și a micilor mamifere depinde în mare măsură de spațiu potrivit și produse adaptate, aspecte greu de explicat fără interacțiune directă cu proprietarii.

Datele arată o evoluție pe diferite pe segmente. Populația de hamsteri a crescut în mai multe țări europene, în special în Europa Centrală și de Est, unde locuința mică și stilul de viață favorizează adopția animalelor mici. În Marea Britanie, de exemplu, numărul gospodăriilor cu hamsteri a crescut constant între 2022 și 2024. În același timp, segmentul păsărilor ornamentale este mai stabil, Europa având peste 48 de milioane de exemplare, cu Italia în capul listei.

Profilul proprietarilor diferă. Hamsterii sunt adesea considerați „animale de început” pentru copii, însă tot mai mulți adulți îi aleg, fiind dispuși să investească în produse de calitate. Proprietarii de păsări variază de la tineri pasionați până la crescători experimentați, cu un buget mai mare pentru hrană, cuști și accesorii.

Ce urmează pentru 2026

Chiar și în acest context, provocările nu dispar. Dimensiunea pieței este în ușoară scădere, iar educația consumatorilor este insuficientă. Totuși, oportunitățile există pentru 2026. Inovația în produse funcționale, designul modern, ambalajele inteligente și accentul pe calitate pot revitaliza acest segment. Experții sunt de acord că viitorul aparține brandurilor care combină calitatea, educația și respectul pentru animale. Acești factori ar putea transforma o nișă aparent mică într-o sursă de valoare pe termen lung.