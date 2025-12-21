S-a trezit proprietara unui emu: Povestea tinerei care a comandat un ou fertilizat pe internet, iar acum are o pasăre uriașă pentru următorii 40 de ani: „Nu recomand”

Rhi Evans, din Cirencester, Marea Britanie, susține că pasiunea ei pentru păsările preistorice a început încă din copilărie, după ce a văzut filmul Jurassic Park. Tânăra și-a dorit mereu să aibă o pasăre emu, dar niciodată nu și-a imaginat că acest vis i se va îndeplini, până în dimineața în care s-a trezit după ce luase somnifere și a găsit un email că a comandat un ou fertilizat de emu pe eBay.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Rhi crește o pasăre emu

Povestea a început într-o noapte în care Rhi a făcut „shopping online” după ce a luat un somnifer. Britanica a comandat un ou fertilizat de emu pentru doar 44 de euro. Dimineață, când s-a trezit, și-a dat seama că are o mare responsabilitate: va trebui să incubeze oul pentru ca puiul să iasă la lumină, scrie Daily Mail.

Rhi Evans a acceptat provocarea și a decis să încerce să clocească oul pe proprietatea ei de aproximativ trei acri (≈1,2 hectare). Incubarea a durat aproximativ două luni și a implicat întoarcerea oului de mai multe ori pe zi, pentru a simula condițiile naturale de clocire. În cele din urmă, puiul de emu a ieșit din ou și a fost numit „EJ”. Inițial, tânăra a crezut că este mascul, dar a aflat mai târziu că este, de fapt, femelă.

EJ este uriaș

În prezent, pasărea are aproximativ 1,83 metri înălțime și trăiește în fostele grajduri ale cailor, pe proprietatea Rhiei, cu o lampă de încălzire și hrană specială, completată cu legume și fructe. Deși are mare grijă de EJ, Rhi spune că emu nu este o pasăre de companie obinuită și nu recomandă deciziile impulsive: „Nu recomand cumpărăturile târzii pe eBay, mai ales dacă implică animale exotice”.

Aceste păsări uriașe necesită mult spațiu, hrană specială și garduri înalte de minimum 1,8 metri, fiind capabile să alerge cu până la 48 km/h. Un emu poate trăi până la 35–40 de ani, fiind pentru stăpâni un angajament pe termen lung. Rhi recunoaște că, pe lângă costul inițial, au fost necesare investiții considerabile pentru incubator, amenajarea grajdurilor și mâncarea lui EJ.

Vezi și Situație critică la cel mai mare adăpost de cai din România. Peste 200 de animale, victime ale cruzimii umane, riscă să moară de foame după ce donațiile au dispărut complet: „Oameni buni, suntem într-o situație critică. Nu avem mâncare”

Căsuțe pentru pisici vandalizate de copii, la câteva ore de la instalare: Dispensere blocate și vase umplute cu pământ, în Sectorul 1 (FOTO)