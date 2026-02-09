CAI

Performanță istorică pentru România: Ana Cosma și Oana Popescu termină una dintre cele mai dificile curse de anduranță ecvestră din lume (FOTO)

Claudiu Surmei 9 februarie 0 comentarii
Sportivă româncă la o probă de anduranță ecvestră, în Arabia Saudită Sursa foto: Federația Ecvestră Română

România a strălucit pe scena sporturilor de anduranță internaționale, grație performanței remarcabile a două sportive. Ana Cosma și Oana Popescu au reușit să termine una dintre cele mai dificile curse de anduranță edvestră din lume, desfășurată în Al Ula, Arabia Saudită.

Ana Cosma și Oana Popescu: Româncele care au impresionat la Al Ula

Evenimentul a adunat peste 200 dintre cei mai buni călăreți de anduranță din 71 de țări, iar competiția a fost considerată una dintre cele mai exigente la nivel global. Condițiile dure și traseul extrem au pus la încercare rezistența fizică și mentală a participanților, dar Ana și Oana au demonstrat că determinarea românilor poate atinge performanțe de top.

Sportivele noastre au încheiat cursa pe pozițiile 23, respectiv 52, o realizare fără precedent pentru România în acest tip de competiții. Această performanță nu doar că le aduce recunoaștere internațională, dar inspiră și alte tinere sportive să urmeze pasiunea pentru anduranță și sporturile extreme.

Participarea lor la Al Ula nu este doar un succes personal, ci și un exemplu de curaj, disciplină și perseverență, valori esențiale în orice sport de performanță. România dovedește astfel că poate concura la nivel mondial și că poate produce sportivi capabili să se ridice la cele mai înalte standarde ale anduranței.

Sursa foto: Federația Ecvestră Română

