Peste 60 de câini, ridicați de pe străzile din București în prima parte a lunii martie

Echipele de intervenție ale Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor București (ASPA) au anunțat că peste 60 de câini au fost ridicați de pe străzile din București în primele zile ale lunii martie. Numărul este unul mare, comparativ cu perioada în care acțiunile de capturare au avut loc.

Potrivit instituției, 61 de câini fără stăpân au fost ridicate din mai multe zone ale Bucureștiului, în urma intervențiilor realizate de echipajele de capturare. Tot 10 câini au fost capturați și din Sectorul 2, de pe Șoseaua Colentina, Șoseaua Petricani și strada Armenească. Din Sectorul 3 s-au adunat cei mai mulți câini, respectiv 16, de pe strada Foișorului, bulevardul 1 Decembrie 1918, strada Mălureni și bulevardul Nicolae Grigorescu.

În Sectorul 4, din zonele bulevardul Tineretului și Delta Văcărești au fost preluați doi câini, în timp ce în Sectorul 5 echipele ASPA au capturat 14 câini din mai multe zone, printre care Drumul Cooperativei, strada Munții Carpați, strada Șinei, Intrarea Bătășani, strada Tunsu Petre și bulevardul Mărgeanului. În Sectorul 6, alți nouă câini au fost ridicați din zona Podul Dâmboviței și din zona Lacul Morii.

Colaborare cu Poliția pentru capturarea animalelor

Potrivit ASPA, dintre cei 61 de câini, 31 sunt pui. Acțiunile au drept scop atât siguranța cetățenilor, cât și protecția animalelor, iar capturarea câinilor este realizată prin metode non-traumatice pentru animale.

„Activitatea în teren a echipelor de intervenție include și acțiuni în colaborare cu Poliția Română, Jandarmeria, Poliția Locală a Municipiului București și polițiile locale de sector, atât pentru preluarea animalelor abandonate, cât și pentru informarea cetățenilor cu privire la obligațiile legale ce le revin ca deținători de animale. Reamintim cetățenilor că deținerea unui câine implică respectarea obligațiilor legale cu privire la microcipare, sterilizare și supraveghere permanentă”, se arată în postarea de pe Facebook a ASPA.

