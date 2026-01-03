Petkit revoluționează modul în care ne îngrijim animalele de companie, lansând două dispozitive inteligente care folosesc AI pentru a urmări hrănirea și hidratarea animalelor. Aceste noi gadgeturi, prezentate la CES 2026, promit să ofere stăpânilor informații detaliate despre obiceiurile alimentare și sănătatea animalelor lor, notează The Verge.

Dozatorul automat de hrană umedă Petkit Yumshare Daily Feast

Petkit Yumshare Daily Feast este unul dintre primele dozatoare automate pentru hrană umedă disponibile pe piață și poate asigura mese pentru până la 7 zile. Caracteristicile cheie includ:

Monitorizare NFC: Porțiile neconsumate după 48 de ore sunt eliminate automat.

Igienizare cu UVC: Asigură că fiecare masă rămâne proaspătă și sigură pentru consum.

Cameră AI 1080p cu vedere nocturnă: Monitorizează cât mănâncă animalul și câtă hrană rămâne înainte de a fi oferită o nouă porție.

Compatibilitate B2B: Dispozitivul va fi oferit companiilor de hrană pentru animale, care vor stabili prețul și rezervele de hrană.

Acest dozator inteligent ajută stăpânii să știe exact cât mănâncă pisicile sau câinii lor, prevenind supraalimentarea sau risipa de hrană.

Fântâna inteligentă Petkit Eversweet Ultra

Pe lângă dozatorul de hrană, Petkit Eversweet Ultra oferă o soluție modernă pentru hidratarea animalelor:

Cameră AI 1080p cu unghi larg: Recunoaște mai multe animale și urmărește obiceiurile lor de băut.

Monitorizare sănătate urinară: AI-ul analizează tiparele de hidratare pentru a identifica eventuale probleme.

Rezervor de apă pentru 14 zile: Sistem non-recirculant care colectează apa folosită într-un rezervor separat.

Preț estimativ: 199,99 USD la lansare (aprilie 2026).

Această fântână inteligentă oferă siguranță și confort pentru animalele de companie, în timp ce stăpânii primesc informații precise despre hidratarea lor.

De ce merită aceste dispozitive pentru pisici și câini

Control complet asupra alimentației și hidratării: Știi exact cât mănâncă și cât bea animalele tale. Igienă și siguranță: UVC și sistem non-recirculant pentru apă proaspătă. Monitorizare sănătate: AI-ul detectează modificări în obiceiurile de hrană sau apă care pot indica probleme medicale.

Comoditate: Până la o săptămână de mese și două săptămâni de apă fără reumplere constantă.