Pe măsură ce numărul proprietarilor de animale de companie crește în Malaysia, apar tot mai multe întrebări legate de bunăstarea acestora, mai ales în perioadele de sărbători, când mulți oameni sunt plecați de acasă.

Potrivit raportului Consumer Report Malaysia 2023 realizat de Standard Insights, peste jumătate dintre gospodăriile din Malaysia (51,1%) dețin cel puțin un animal de companie. Animalele sunt tot mai des considerate membri ai familiei, iar piața a răspuns rapid acestei schimbări. În ultimii ani, au apărut numeroase afaceri, de la produse de bază până la servicii premium, notează FMT.

Cerere mare în perioadele de sărbători

Sezoanele festive aduc un vârf al cererii, inclusiv în timpul sărbătorii Hari Raya. Mulți proprietari apelează la servicii de grooming pentru a-și pregăti animalele, dar și la soluții de îngrijire pe durata deplasărilor.

Pentru că mulți malaezieni călătoresc pentru a-și vizita familia, apare o problemă importantă: cine are grijă de animale în lipsa lor? Deși unele pot face față drumurilor lungi, în general acestea nu sunt recomandate în perioade aglomerate.

Astfel, proprietarii aleg fie petsitteri care vin acasă, fie centre de tip pet boarding. În teorie, sarcinile sunt simple: hrănire, curățenie, interacțiune și supraveghere.

Probleme de încredere și lipsa standardelor

În practică, lucrurile nu merg mereu bine. La scurt timp după începutul sărbătorilor, rețelele sociale s-au umplut de reclamații despre îngrijitori care nu și-au respectat obligațiile. Un utilizator Threads a susținut că petsitterul a stat doar 10 minute, declanșând discuții despre ce înseamnă un serviciu corect, raportat la preț și responsabilități.

Alegerea greșită poate avea consecințe grave. Neglijența sau lipsa de experiență pot pune în pericol animalele, iar proprietarii au puține opțiuni pentru a reclama situațiile.

Există și exemple pozitive: îngrijitorii serioși câștigă rapid încrederea și primesc recomandări, ceea ce le asigură rezervări din timp, mai ales în perioadele aglomerate.

Piața petcare reflectă, în mare parte, economia serviciilor de îngrijire, unde activitatea este adesea informală, iar standardele diferă. Pe măsură ce sectorul crește, devine necesară stabilirea unor reguli mai clare și creșterea calității serviciilor.

În același timp, Malaysia trebuie să găsească un echilibru între protecția animalelor și recunoașterea acestui domeniu ca sursă legitimă de venit. Profesionalizarea, prin cursuri și certificări, ar putea fi un pas important.

Până atunci, responsabilitatea rămâne în mare parte la proprietari, care trebuie să aleagă cu atenție persoanele cărora le încredințează animalele.