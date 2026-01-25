Piesa lansată de Alina Eremia a atins inimile iubitorilor de animale. Marc și Boris sunt primii căței adoptați datorită videoclipului „Dacă mai vrei” (FOTO + VIDEO)

Videoclipul piesei „Dacă mai vrei”, lansat recent de Alina Eremia, se bucură deja de un val de reacții pozitive: doi dintre cei cinci căței care apar în clip și-au găsit familii.

Doi căței din videoclipul Alinei Eremia au fost adoptați

Protagoniștii necuvântători ai videoclipului — Boris, Jax, Ceci, Rory și Marc — provin din adăposturile ASPA (Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor). În povestea clipului, Alina Eremia interpretează rolul unui dogwalker și legătura puternică dintre oameni și animale, cu accent pe adopția câinilor fără stăpân.

Efortul comun al ASPA și al artistei are deja rezultate încântătoare. Marc a fost adoptat de o familie din Pitești, care mai are un cățel și știe foarte bine ce presupune această responsabilitate. Boris, la rândul lui, este dorit de o familie din Germania, pregătită să-i ofere o viață nouă.

Alte sute de animale din adăposturile ASPA așteaptă un cămin iubitor

Însă povestea continuă. Jax, Ceci și Rory sunt încă în așteptarea unei familii, alături de alte sute de câini din adăposturile ASPA: „Proiectul realizat împreună cu Alina Eremia a adus deja familii pentru 2 dintre protagoniștii videoclipului piesei “Dacă mai vrei”. O familie a venit din Pitești pentru a-l adopta pe Marc. Mai au acasă un cățel aşa că ştiu ce înseamnă această responsabilitate. Iar Boris este dorit de o familie din Germania. “Dacă mai vrei”, Jax, Ceci și Rory, precum și sute de alți căței sunt încă disponibili pentru adopție în adăposturile noastre”, a transmis ASPA pe rețelele sociale.

O mare iubitoare de animale

La lansarea piesei, Alina Eremia a transmis un mesaj emoționant în mediul online: „Am scris piesa ca o poveste despre iubirea care nu pleaca, care ramane si la greu si cu care poti sa fii tu, cu toate starile tale. Ea vine in mai multe forme, iar iubirea unui animalut este una neconditionata.

Cei 5 protagonisti blanosi sunt de la ASPA si pot fi adoptati. Sunt incredibil de blanzi, sociabili si afectuosi. Eu m-am indragostit instant. Tot ce vedeti in videoclip este rezultatul unei saptamani de rabdare, consecventa, timp in care instructorul canin Florin Darie a lucrat cu ei pentru a le oferi echilibru si calm. Ei sunt doar o parte din poveste. In adaposturile ASPA se afla peste 2000 de catelusi care isi asteapta cel mai bun prieten.

A fost o zi de filmare tare frumoasa, dar grea din punct de vedere emotional. A fost atat de rece afara, dar am avut 5 prieteni care mi-au tinut de cald si m-au facut sa uit de frig. Un catel e o responsabilitate, dar daca iti gasesti loc in inima si in casa ta, ofera o sansa si schimba o viata!”.