Pisicile își schimbă complet comportamentul în funcție de stăpân. Oamenii de știință au descoperit de ce pisica miaună mai mult la bărbați / Motivul e surprinzător

De ce pisica ta se comportă diferit cu unii membri ai familiei față de alții? Un nou studiu susține că pisicile tind să miaune mai mult la bărbați, atât ca frecvență, cât și ca volum. Dar asta nu înseamnă că preferă îngrijitorii de sex masculin în defavoarea celor de sex feminin.

De ce pisicile miaună mai mult la bărbați

Deoarece stăpânii bărbați tind să vorbească mai puțin cu felinele și sunt, în general, mai puțin atenți, animalele trebuie să depună mai mult efort pentru afecțiunea lor, notează BBC.

Cercetarea, publicată recent în jurnalul Ethology, și-a propus să înțeleagă mai bine interacțiunile dintre oameni și pisici, dincolo de ce le povestesc proprietarii cercetătorilor. Oamenii de știință, conduși de Yasemin Salgirli Demirbas de la Universitatea Ankara din Turcia, au studiat 31 de pisici și persoanele care le îngrijesc. O cameră montată pe pieptul felinelor a fost folosită astfel încât cercetătorii să poată observa comportamentul lor în primele minute după ce stăpânii se întorc acasă.

Experimentul oamenilor de știință a scos la iveală un detaliu surprinzător

Un lucru i-a surprins cel mai mult, și anume că pisicile ofereau mai multe mieunături și torceau mai mult atunci când îi „salutau” pe îngrijitorii bărbați, lucru care se întâmplă indiferent de vârsta, rasa, sexul pisicii sau chiar de dimensiunea locuinței.

În medie, felinele au produs 4,3 mieunături în primele 100 de secunde când salutau bărbații, comparativ cu doar 1,8 mieunături în cazul femeilor.

„Îngrijitorii bărbați ar putea să se angajeze mai rar în comportamente verbale comparativ cu îngrijitoarele femei. Această diferență ar putea determina pisicile să utilizeze mai activ semnale vocale pentru a obține un răspuns din partea îngrijitorilor bărbați”, a explicat Yasemin Salgirli Demirbas.

Dat fiind faptul că studiul a fost realizat doar în Turcia și pe un eșantion redus, va trebui repetat în alte țări și culturi pentru a confirma dacă aceste comportamente se manifestă la pisicile din toată lumea.