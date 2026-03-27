Filmarea cu șapte câini care ar fi scăpat de la o fabrică de carne și ar fi mers împreună 17 km spre casă a strâns zeci de milioane de vizualizări pe internet. Povestea emoționantă a clipului a fost însă demontată de presa de stat din China, care susține că animalele nu au fost niciodată în pericol.

O „echipă” de câini a impresionat milioane de oameni

Clipul, distribuit intens pe rețelele sociale, arată șapte câini mergând pe marginea unei șosele din nord-estul Chinei. Știrea care a circulat în mediul online spunea că animalele ar fi fost capturate pentru a fi sacrificate, dar au reușit să scape și au pornit împreună într-o călătorie lungă spre casă, scrie CNN.

Grupul de câini a fost descris ca o adevărată echipă: un Golden Retriever, un ciobănesc german rănit și un corgi curajos, asigurându-se că nimeni nu rămâne în urmă. Cu toate că imaginile sunt adevărate, explicația din spatele lor e falsă. Presa de stat din China a transmis că nu a existat nicio evadare și niciun pericol real pentru animale.

Videoclipul a fost filmat la jumătatea lunii martie de un bărbat care traversa o zonă izolată din provincia Jilin. Acesta a speculat inițial că animalele ar fi putut scăpa dintr-un transport, apoi a precizat că nu a văzut nimic care să confirme această ipoteză.

Explozie de popularitate pe rețelele sociale

Imaginile au devenit rapid virale în China, ajungând la peste 90 de milioane de vizualizări pe platforme precum Douyin și Weibo. Ulterior, au fost preluate de TikTok, X și Instagram. Internauții au spus că animalele ar fi fost furate, alții au interpretat comportamentul lor ca un semn de solidaritate față de câinele rănit.

Corgi-ul din fruntea grupului a fost “eroul” poveștii. Au apărut inclusiv postere de film, trailere și imagini generate cu AI care sugerau o reîntoarcere spectaculoasă acasă.

Realitatea din spatele imaginilor

Conform publicației chineze City Evening News, câinii aparțin unor localnici dintr-un sat aflat la câțiva kilometri de locul filmării. Proprietarii au spus că ciobănescul german era în perioada de călduri, ceea ce a atras celelalte animale.

În acea zonă, câinii sunt lăsați frecvent liberi și se întâmplă să dispară pentru una sau două zile în astfel de perioade de împerechere. Ulterior, toate animalele s-au întors acasă, inclusiv ciobănescul german.

De ce astfel de clipuri devin virale

Experții susțin că astfel de videoclipuri devin virale pentru că publicul este atras de conținut emoționant și pozitiv: “Oamenii încearcă să profite de conținutul viral sau de tendințe. Atenția înseamnă bani online și pe rețelele sociale. Cu cât ai mai multă atenție, cu atât ai mai multă interacțiune”, a explicat TJ Thomson, profesor de media digitală la RMIT University din Melbourne.

Deși pare o poveste inofensivă, specialiștii avertizează că astfel de situații pot avea efecte negative: “Acest tip de conținut poate deveni extrem de popular și se poate viraliza. Este o metodă eficientă de a crește rapid vizibilitatea unui cont”, a spus Tama Leaver, profesor la Curtin University.

