Pet Sitter-ul anului 2026: Cum a ajuns de la un copil care nu își putea primi câinele în casă, la cea mai bună îngrijitoare de animale din lume (FOTO)

Povestea Pet Sitter-ului anului 2026 nu seamănă cu cele ale altor persoane de succes. Amy Munns, din San Antonio, a ajuns să fie desemnată cea mai bună îngrijitoare de câini din lume. Nu mereu a putut fi aproape de câini, deși dintotdeauna i-a iubit nespus.

Povestea Pet Sitter-ului anului 2026

Pet Sitters International (PSI) a decis, în luna noiembrie, ca Amy Munns, fondatoarea companiei Leash4Lease, să fie desemnată ca Pet Sitter-ul anului 2026. În copilărie Amy a fost înconjurată de animale, însă familia sa nu era de acord ca un câine să intre în casă. Astfel a fost ținută departe de animalul său, însă nu pentru mult timp.

La maturitate, împreună sora ei, au început să aibă grijă de câinii familiei. A desfășurat cu plăcere această activitate și pe parcursul facultății, iar studiile de bază în contabilitate, marketing și alte discipline au ajutat-o mai târziu când și-a lansat afacerea. În 2001, Amy a pus bazele Leash4Lease – numele fiind ideea soțului femeii. În primii ani, Amy s-a descurcat singură cu tot ce ținea de companie. Având bazele academice, aceasta s-a descurcat de minune, crescând de la an la an. Astăzi, Munns conduce o echipă de 10 angajați și oferă servicii de pet-sitting și plimbare a câinilor pentru aproximativ 150 de clienți din tot comitatul Kitsap.

A devenit membru al Pet Sitters International, unul dintre marile avantaje fiind asigurarea entității pentru acest gen de afaceri.

Cum a ajuns să devină cel mai bun îngrijitor de câini din lume

PSI recunoaște un membru care exemplifică profesionalism excepțional, expertiză în îngrijirea animalelor de companie și angajament față de standardele globale PSI pentru afacerile profesionale de pet-sitting și plimbare a câinilor. Astfel, acest premiu este considerat cea mai înaltă distincție din industria profesională de pet-sitting.

„Printre membrii PSI se numără unii dintre cei mai pasionați, dedicați și cu cea mai înaltă calificare proprietari de afaceri de îngrijire a animalelor de companie din industrie, ceea ce face ca alegerea unui câștigător anual al premiului să nu fie o sarcină ușoară.

Longevitatea lui Amy în industrie, angajamentul față de educația continuă și abordarea profund personală a afacerii sale o fac o reprezentantă remarcabilă a profesiei noastre și un model pentru colegii pet sitter și plimbători de câini”, a declarat președinta PSI, Beth Stultz-Hairston, potrivit petsit.com.

În calitate de Pet Sitter al Anului 2026 de către PSI, Munns va servi drept ambasador al industriei profesionale de pet-sitting pe tot parcursul anului și va fi recunoscută oficial la Conferința Educațională Mondială Pet Sitter 2026 a PSI, care va avea loc în noiembrie anul acesta în Albuquerque, New Mexico.

„În 2026, vreau să mă concentrez pe celebrarea a tot ceea ce noi, ca proprietari de afaceri individuale, facem și suntem. Afacerile mici și independente sunt coloana vertebrală a comunităților noastre și merităm să celebrăm cine suntem și ce am construit”, a declarat Munns.

