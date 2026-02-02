Povestea unei familii din București care s-a îndrăgostit de cățelușa adoptată: „S-a lipit de mine din prima și așa a rămas” (FOTO)

Mira, cățelușa care a stat mult timp în grija ASPA București, a devenit personajul principal în povestea unei familii care s-a îndrăgostit iremediabil de ea, imediat după ce a fost adoptată.

Povestea unei familii care s-a îndrăgostit de cățelușa adoptată

Inițial, cățelușa urma să vină în familie pentru a-i ține companie în ultimii ani Lăbușei, veterana lor în vârstă de zece ani. În scurt timp, însă, Mira a devenit mai mult decât un simplu partener – a devenit sufletul și motivul de zâmbet al familiei din fiecare zi.

Povestea a fost spusă de Alexandru, tatăl Mirei, pentru ASPA București, iar asociația a împărtășit-o cu urmăritorii săi pe pagina de Facebook. Soarta a făcut ca Mira să ajungă la ei, mai ales că aceasta era deja rezervată unei alte persoane.

„Atunci am îndrăznit să-i spun domnului că fiica mea o dorește tare mult, iar el a fost incredibil de amabil, ne-a lăsat-o nouă și ne-a rugat să avem grijă de ea și să o iubim mult. Și așa a ajuns Mira la noi, exact cum a vrut soarta. Cu miros de adăpost, așa cum era când am adus-o acasă, s-a lipit de mine din prima și așa a rămas. Dormea doar lângă mine, iar acum doarme cu noi în pat în fiecare noapte. E fata noastră”, a povestit Alexandru.

Mira se joacă zi de zi cu noii săi prieteni

Mira nu a fost un cățel pe care unii l-ar numi cuminte, ci din contră. Își satisfăcea nevoile fiziologice pe unde apuca și rodea orice, însă familia nu a vrut nici în ruptul capului să renunțe la ea, mai ales că dragostea lor pentru animale i-a făcut să o iubească și mai tare.

„Uneori glumeam că mă scoate din minți, dar n-am fi putut niciodată să renunțăm la ea. Avem papagali, hamsteri, o adevărată menajerie, fiindcă noi iubim animalele. (…) E o minune cum s-a integrat. Cea mai mare bucurie e cum se joacă cu fetița noastră. Se urcă pe caietele ei, se bagă lângă ea, îi fură pixurile — sunt cele mai frumoase momente. E parte din familie, fără discuție. Mira e deja vedeta noastră. Cam asta e povestea ei… și a noastră”, a mai povestit tatăl Mirei, mândru nevoie mare de toate fetele lui.

