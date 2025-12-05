Primăria Deva renunţă la tradiţionalul foc de artificii din noaptea de Revelion, acesta urmând să fie înlocuit cu un spectacol de lasere, decizia fiind luată pentru a proteja populaţia de eventuale incidente, dar şi animalele de companie care suferă din cauza zgomotelor puternice, transmite Agerpres.

“De 1 ianuarie, în noaptea dintre ani, nu vom avea focul de artificii, ci vor fi jocuri de lasere. Este un demers făcut pentru a proteja proprietarii de animale, dar, mai mult decât atât, cred că va fi şi un lucru mai inedit, pregătim o surpriză”, a declarat primarul municipiului Deva, Lucian Rus, într-o şedinţă a Consiliului Local.

Edilul local a mai amintit faptul că anul 2026 se va derula sub egida numelui Nadiei Comăneci, marcând astfel 50 de ani de la prima notă de 10.00, obţinută de un sportiv la gimnastică, performanţa fiind înregistrată cu prilejul Olimpiadei de la Montreal, din 1976.

Până în prezent, două oraşe din judeţul Hunedoara – Deva şi Petroşani – au anunţat oficial că renunţă la focurile de artificii din noaptea de Revelion.