Primăvara vine cu zilele mai lungi, temperaturi plăcute și dorința de a petrece mai mult timp afară. Este un sezon așteptat de mulți, dar schimbările nu îi afectează doar pe oameni. Animalele de companie resimt și ele trecerea la noul anotimp, uneori mai intens decât ne-am imagina.

Specialiștii în bunăstarea animalelor atrag atenția că această perioadă poate aduce stres, anxietate și chiar probleme de sănătate pentru câini și pisici. În plus, odată cu vremea caldă apar și riscuri precum înțepăturile de insecte, căpușele sau alergiile sezoniere.

Cum le afectează primăvara pe animale

Schimbarea de sezon vine la pachet cu modificări de temperatură, lumină și activitate în mediul înconjurător. Pentru pui, aceste schimbări pot fi și mai greu de gestionat. Ei au nevoie de stabilitate, iar primăvara nu oferă mereu o tranziție treptată, notează ABC.

Căldura care apare brusc, zgomotele mai frecvente din exterior și agitația generală pot irita animalele. În multe cazuri, aceste lucruri duc la episoade de stres sau anxietate.

Studiile arată că până la 70% dintre problemele de comportament la câini au legătură cu stresul. De asemenea, între 14% și 28% dintre câini prezintă niveluri medii sau ridicate de anxietate ori teamă.

Semne de stres și anxietate la câini și pisici

Este important să recunoști din timp semnele care indică disconfortul animalului tău.

La câini, stresul poate apărea prin:

gâfâit constant

agitație și neliniște

lătrat excesiv

frică față de anumite zgomote

comportament distructiv când rămân singuri

La pisici, semnele sunt adesea mai subtile:

se ascund mai mult decât de obicei

marchează teritoriul prin urină

devin iritabile

își schimbă obiceiurile alimentare sau de igienă

Aceste reacții arată că animalul se simte copleșit de schimbările din jur.

Cum previi stresul în sezonul de primăvară

Există câteva măsuri simple care pot face diferența:

păstrează orele de masă și plimbare cât mai constante

oferă un loc sigur în casă unde animalul se poate retrage

introdu schimbările treptat, mai ales dacă apar modificări în familie

folosește jocuri de miros și activități care îl ajută să se relaxeze

mergi la medicul veterinar dacă simptomele se agravează

Unele produse pe bază de feromoni pot ajuta la reducerea stresului, dar este bine să ceri sfatul veterinarului înainte de utilizare.

Riscuri frecvente primăvara: insecte, alergii și căpușe

Primăvara aduce mai mult timp petrecut afară, dar și expunere la factori de risc.

Înțepăturile de albine sau viespi, mușcăturile de purici și căpușe sau contactul cu polenul pot declanșa reacții alergice. Acestea se manifestă prin:

mâncărimi

strănut

ochi iritați

inflamații ale pielii

În cazuri severe, pot apărea reacții grave, inclusiv șoc anafilactic.

Dermatita alergică este și ea frecventă în acest sezon. Temperaturile mai ridicate și umiditatea favorizează apariția otitelor sau a infecțiilor pielii, care provoacă disconfort și mâncărime.

Igiena corectă și produsele de prevenție pot reduce semnificativ aceste probleme.

Pericole mai puțin cunoscute: omida procesionară și bolile transmise de căpușe

Un risc serios în această perioadă este omida procesionară a pinului. Contactul sau ingerarea acesteia poate provoca reacții severe, inclusiv leziuni grave la nivelul gurii și gâtului.

Căpușele sunt, de asemenea, periculoase. Ele pot transmite boli precum erlichioza, care provoacă febră, anemie și afectează mai multe organe.

Tratamentul antiparazitar și verificarea atentă a blănii după fiecare ieșire afară sunt esențiale.

Probleme respiratorii și accidente mai frecvente

Schimbările de temperatură și contactul mai des cu alți câini pot favoriza apariția tusei de canisă, o afecțiune respiratorie contagioasă. Aceasta se manifestă prin:

tuse persistentă

febră

lipsa poftei de mâncare

stare de apatie

În același timp, timpul petrecut în aer liber crește riscul de accidente: tăieturi, căzături, fracturi sau mușcături.

Ce poți face pentru siguranța animalului tău

Primăvara nu trebuie să fie un sezon problematic dacă iei măsurile potrivite.

aplică tratamente antiparazitare regulate

verifică animalul după fiecare plimbare

menține o rutină stabilă

fii atent la orice schimbare de comportament

Cu puțină atenție, câinele sau pisica ta se pot bucura de primăvară în siguranță, fără stres și fără probleme de sănătate.