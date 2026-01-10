Primele imagini de la Puppy Bowl 2026. Premiera acestui an: un nou joc pentru câinii seniori (VIDEO)

Competiția Puppy Bowl 2026 se apropie pe măsură ce sezonul de fotbal ajunge la punctul culminant. Aflat la a 22-a ediție, cel mai longeviv eveniment televizat ce îndeamnă la adopție este cunoscut pentru umplerea unui întreg teren de fotbal cu câini care mai de care mai adorabil și gata de adus într-o familie.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Puppy Bowl 2026: primele detalii despre cea mai adorabilă competiție

Ediția din 2026 va aduce în fața oamenilor o competiție sportivă de trei ore, la care vor participa nu mai puțin de 150 de câini salvați din 72 de adăposturi din Statele Unite, Puerto Rico și Insulele Virgine Britanice.

Arbitrul Dan Schachner a revenit pentru al 15-lea an consecutiv pentru a se asigura că toți concurenții blănoși joacă corect. În același timp, Echipa Ruff și Echipa Fluff se luptă pentru victorie și pentru râvnitul trofeu Walmart „Lombarky” și titlul BISSELL MVP – Cel mai valoros cățel.

Printre jucători se numără și 15 blănoși cu nevoi speciale, un număr record pentru competiția Puppy Bowl. De asemenea, în premieră, se va introduce un joc pentru câinii de toate vârstele, un meci fiind special dedicat câinilor seniori. În cadrul meciului, echipa Oldies se va confrunta cu echipa Goldies, cele două jucând în noul Pro-Dog Halftime Showdown.

Când și unde vor putea fi văzuți cățeii fotbaliști

Evenimentul din 2026 va oferi, de asemenea, spectatorilor o privire din interior asupra membrilor personalului adăpostului care îi încurajează pe cățeii care îi reprezintă pentru prima dată pe cei salvați. Puppy Bowl 2026 va avea și o petrecere Barking Lot Tailgate, găzduită de Raising Cane’s.

Emisiunea va avea inserate și segmente „Pup Close and Personal” în care se va vedea cum unii dintre căței au fost încurajați de vedete pentru competiția de fotbal. Puppy Bowl va fi transmis simultan pe Animal Planet, Discovery, TBS, truTV, HBO Max și discovery+ duminică, 8 februarie 2026, la ora 14:00 ET/11:00 PT, potrivit people.com.

Citește și: