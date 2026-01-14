Primele sărbători cu Lexi. Povestea adopției cățelușei cu cele mai puține aprecieri de la ASPA: de la frici și nesiguranțe la o viață plină de iubire

La fiecare târg de adopții ASPA se întâmplă o magie: oamenii vin cu o idee și pleacă acasă cu un câine care le schimbă viața. Așa s-a întâmplat și cu Lexi, cățelușa adoptată la unul dintre evenimentele organizate de Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor București, unde conexiunea spontană a cântărit mai mult decât planurile inițiale.

Cum au fost primele sărbători cu Lexi, adoptată de la ASPA

Diana, stăpâna lui Lexi, susține că a mers la mai multe târguri ASPA până să se decidă ce câine dorește să adopte. Știa sigur că vrea un blănos, dar alegerea era grea. Într-o zi, o cățelușă neagră, cu cele mai puține aprecieri, i-a atras atenția. Odată ce a luat-o în brațe, conexiunea a fost puternică din prima! Aceasta spune că a adoptat-o pe loc.

„Am venit la mai multe târguri ASPA până să ne hotărâm. Știam că vrem un câine, dar nu eram siguri pe care. În seara dinainte văzusem o postare cu un pui și credeam că el va fi alegerea. Când am ajuns, avea deja mulți doritori. Lângă noi era o cățelușă neagră, cu cele mai puține like-uri. I-am dat din solidaritate o inimioară… iar câteva minute mai târziu, voluntara ne-a pus-o pe Lexi în brațe. S-a lipit imediat de noi. Așa am știut. Am adoptat-o pe loc. Deși nu era cățelușa pe care o aveam în minte, cu ea a fost chimia”, a relatat Diana pentru ASPA.

Frici și nesiguranțe din trecut

Stăpâna lui Lexi recunoaște că începutul a fost mai greu. Fiind o cățelușă din adăpost, avea multe frici și nesiguranțe. Însă, treptat, a devenit un membru vesel al familiei. Patrupeda a făcut cursuri de dresaj pentru a învăța să se comporte cu oamenii.

„La început a fost mai greu: venea din adăpost, cu multe frici și nesiguranțe. Dar ne-am acomodat repede — parcă a fost dintotdeauna în casa noastră. Lexi merge uneori și în vizită la mama, unde sunt și pisicile familiei. Nu a fost dragoste la prima vedere, dar încet-încet se înțeleg. A urmat și dresajul, care ne-a ajutat enorm să învățăm cum să lucrăm cu ea, în ritmul ei”, a explicat Diana.

Este un animal vesel și energic

Ajunsă la opt luni, lui Lexi îi place să exploreze lumea: munte, pădure, câmp. Mai face năzdrăvănii, dar reacționează bine la limite și comenzi, potrivit Dianei.

„Acum, Lexi are opt luni și explorează lumea: munte, pădure, câmp. Prima întâlnire cu caii a fost o aventură totală. Mai face năzdrăvănii, dar reacționează bine la limite și continuăm să lucrăm la comenzi. Am aflat că frații ei, inclusiv doi cu probleme de vedere, au ajuns cu bine în alte familii, o bucurie imensă pentru noi. De sărbători am fost acasă cu Lexi, un membru al familiei care ne-a completat și ne-a înfrumusețat decorul. Mesajul nostru pentru cei care se gândesc la adopție este simplu: dacă știi că vrei un câine, adoptă! Cățeii din adăposturi sunt la fel de frumoși, deștepți și iubitori — uneori chiar mai mult”, a detaliat stăpâna cățelușei.