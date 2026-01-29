STIRI

Programul „Blănoșii în siguranță” continuă în Sectorul 2. Cum sunt ajutate pisicile comunitare

Raluca Alexe 29 ianuarie 0 comentarii
pisici langa casute construite langa blocuri sursa foto: imagine generată cu AI

Primăria din Sectorul 2 al Capitalei a anunțat că programul „Blănoșii în siguranță” continuă, venind în sprijinul pisicilor comunitare.

Programul „Blănoșii în siguranță” continuă în Sectorul 2

Potrivit unei postări pe Facebook a instituției, programul, care este activ și continuă să ofere sprijin în mod gratuit pentru protecția pisicilor comunitare, programul presupune, printre altele: contarea gratuită de căsuțe pentru feline, sterilizare, vaccinare, deparazitare și monitorizare și întreținerea periodică a adăposturilor.

Asociațiile de proprietari din Sectorul 2 pot solicita autorităților locale sprijin pentru comunitățile de pisici din jurul blocurilor ce trăiesc în curțile blocurilor și în zona spațiilor verzi.

Costurile tuturor acestor măsuri sunt suportate integral de bugetul local. Primăria Sectorului 2 mai notează faptul că pisicile sterilizate înseamnă un cartier mai curat, mai liniștit și o comunitate care demonstrează responsabilitate.

  Raluca Alexe este editor la Pets&Cats și se declară o iubitoare de viață, dar și de vieți. Parcursul ei profesional a pornit de la presa mondenă (WowBiz, SpyNews), ajungând să scrie cu plăcere despre animăluțele din toată lumea. A trecut prin mai multe redacții, printre care Național TV (reporter), România TV sau Fanatik (redactor) și crede cu tărie că o bună informare poate vindeca cele mai mari defecte ale oamenilor.

sursa foto: imagine generată cu AI

