Organizatorii prestigiosului eveniment dedicat medicinii feline au anunțat programul oficial al World Feline Congress 2026. Conferința va avea loc la International Convention Centre Wales din Newport, Marea Britanie, între 26 și 28 iunie.

Programul oficial al World Feline Congress 2026 a fost anunțat

Congresul va cuprinde conferințe despre diversele boli de care pot suferi pisicile de-a lungul vieții. Ziua de vineri, 26 iunie, va fi dedicată bolilor gastrointestinale, când participanții vor putea afla ultimele descoperiri și tratamente în domeniul digestiv.

A doua zi, 27 iunie, focusul va fi pe bolile respiratorii, cu sesiuni și prezentări specializate despre afecțiunile tractului respirator la pisici, după cum anunță vetttimes.com. Ultima zi, 28 iunie, va fi dedicată sănătății cardiace, cu discuții aprofundate despre diagnostic, tratament și managementul bolilor de inimă la feline.

O noutate a evenimentului, apreciată atât de medicii veterinari, cât și de specialiștii în îngrijirea pisicilor, este faptul că participanții vor putea să își personalizeze programul pe perioada celor trei zile de congres, fără taxe suplimentare pentru sesiunile individuale.

Evenimentul include atât opțiuni de bilete pe o zi, cât și pentru toate cele trei zile, menținând tarifele de participare la nivelul anului 2025. Cei interesați pot participa, de asemenea, la sesiuni de networking și la alte activități conexe ce permit schimbul de informații între profesioniști. Pentru cei care vor să aibă și prezentări ale lucrărilor științifice, termenul limită de trimitere a acestora este 16 martie. Rezultatele vor fi comunicate până pe 20 aprilie 2026.

