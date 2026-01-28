Tot mai mulți stăpâni de animale de companie aleg să-și includă câinii și pisicile în rezoluțiile de Anul Nou. Un nou studiu realizat în Marea Britanie arată că aproape jumătate dintre proprietarii de animale au stabilit obiective clare pentru bunăstarea prietenilor lor blănoși în 2026, punând accent pe sănătate, timp de calitate și experiențe comune.

Animalele de companie, parte din rezoluțiile de Anul Nou

Potrivit unei cercetări realizate de Purina, 49% dintre stăpânii britanici de câini și pisici și-au propus rezoluții pentru animalele lor în 2026. Interesant este faptul că bărbații conduc acest trend, cu 52% dintre ei declarând că au stabilit obiective pentru animale, comparativ cu 46% dintre femei.

Cei mai implicați sunt stăpânii tineri, în special cei cu vârste între:

25–34 de ani – 76%

35–44 de ani – 55%

45–54 de ani – 46%

Studiul a fost realizat de Censuswide, pe un eșantion de 2.089 de stăpâni adulți de câini și pisici din Marea Britanie, în perioada 12–17 decembrie 2025, notează GlobalPETS.

Sănătatea animalelor, prioritatea numărul unu în 2026

Când vine vorba de rezoluții pentru animale de companie, sănătatea și starea de bine ocupă primul loc. Nu mai puțin de 64% dintre respondenți spun că acestea sunt principalele lor priorități în 2026 – un procent mai mare decât în anii anteriori.

Cele mai preocupate categorii de vârstă sunt:

25–34 de ani – 89%

18–24 de ani – 79%

35–44 de ani – 70%

Alimentație mai bună și mai multă mișcare

Printre cele mai frecvente obiective se numără:

Îmbunătățirea alimentației animalelor – 47% dintre stăpâni vor să aleagă hrană de calitate superioară

Mai multă mișcare și exerciții regulate – 43% plănuiesc plimbări mai dese și activități fizice

Aceste schimbări arată o atenție tot mai mare acordată nutriției câinilor și pisicilor, dar și prevenirii problemelor de sănătate pe termen lung.

Timp de calitate și o legătură mai puternică cu animalele

Relația emoțională dintre stăpân și animal devine tot mai importantă. 42% dintre participanți spun că își doresc să petreacă mai mult timp unu-la-unu cu animalele lor, pentru a consolida legătura dintre ei.

Alte rezoluții populare includ:

controale veterinare regulate și sesiuni de grooming – 39%

stimulare mentală prin jucării, dresaj și jocuri interactive – 35%

Aceste obiective reflectă o abordare mai conștientă și responsabilă a îngrijirii animalelor de companie.

Călătoriile și experiențele alături de animale, tot mai populare

Tot mai mulți stăpâni vor să-și includă animalele în activitățile lor de zi cu zi. 28% dintre respondenți spun că plănuiesc să călătorească alături de animale în 2026.

Alte tendințe interesante includ:

utilizarea tehnologiei pentru monitorizarea sănătății animalelor (zgărzi inteligente, aplicații) – 21%

ieșiri la restaurante pet-friendly – 20%

Aventuri, sport și joacă pentru câini și pisici

Rezoluțiile pentru 2026 nu se opresc la plimbările clasice. Mulți stăpâni sunt interesați de activități mai dinamice:

peste 30% iau în calcul sesiuni de joacă interactive în interior

27% vor să încerce drumeții sau aventuri în aer liber

24% sunt interesați de agility, sporturi canine sau cursuri de fitness pet-friendly (yoga cu câini sau pisici)

23% ar vrea să practice înotul sau alte activități acvatice alături de animale

Tinerii schimbă modul în care ne raportăm la animalele de companie

Concluzia studiului este clară: stăpânii cu vârste între 25 și 34 de ani sunt cei care manifestă cel mai mare interes pentru aceste activități. Ei promovează un stil de viață mai activ, social și orientat spre experiențe, redefinind relația dintre om și animal.

În 2026, animalele de companie nu mai sunt doar „animale”, ci membri ai familiei, iar rezoluțiile de Anul Nou reflectă acest lucru mai bine ca niciodată.