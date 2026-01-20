Șapte semne că pisica ta te consideră eroul ei. Cum descriu medicii veterinari atașamentul felinelor

Ai observat că pisica ta te consideră eroul ei? Cu siguranță ai văzut aceste semne care arată cât de mult ține felina la tine. Medicii veterinari explică în ce fel își exprimă pisicile admirația față de stăpânii lor în cele mai inedite și simpatice moduri.

Șapte semne că pisica ta te consideră eroul ei

Se știe deja că legătura dintre pisici și oamenii lor este una specială. Felinele, indiferent de temperamentul lor, știu și apreciază faptul că tu ești cel care le hrănește, se joacă cu ele, le oferă afecțiune și grijă. Astfel, pentru ele nu ești doar un om, ci ești chiar eroul lor fără pelerină.

Uneori însă, poate fi greu să îți dai seama dacă pisica ta chiar te iubește sau nu, mai ales că ele își exprimă mai greu sentimentele și comunică diferit față de câini. Medicii veterinari vin în ajutorul stăpânilor de pisici și explică cele șapte semne care dovedesc cât de mult ține la tine felina de care ai grijă.

Veterinarii explică cele mai subtile indicii

Unul dintre cele mai clare semne este atunci când pisica ta face „biscuiți”. Acest lucru îți arată că felinei îi place să fie aproape de tine cât mai mult timp. În timp ce tu poți crede că pisica face acest gest în mod întâmplător, experții explică faptul că așa își arată pisicile afecțiunea.

„Pisicuțele frământă burta mamei lor atunci când alăptează pentru a stimula fluxul de lapte și pentru a-și exprima fericirea în timpul alăptării. Când o pisică te frământă sau « face biscuiți », își exprimă bucuria, similar cu modul în care a făcut-o cu mama ei. Acesta este un mare compliment adus nivelului lor de confort față de tine”, explică Nita Vasudevan, medic veterinar la Embrace Pet Insurance pentru paradepets.com.

Un alt semn că pisica te apreciază este că îți întoarce grija. Nu te va proteja fizic de hoți, dar te poate păzi în timp ce dormi sau te odihnești.

„Comportamentul de pază semnifică atașament. Dacă o pisică vrea să fie aproape de tine în timp ce dormi sau te odihnești, merge în locuri unde poate fi aproape de tine sau te poate supraveghea. Acest lucru arată că se simte în siguranță atunci când ești prin preajmă”, explică și Aimee Warner, medic veterinar rezident la Waggel.

Cadouri neobișnuite, cea mai mare dovadă de iubire

Pisicile îți pot aduce și cadouri pentru a arăta cât te iubesc. Îți pot aduce jucăria preferată sau chiar, în unele cazuri, mici viețuitoare pe care ea le-a vânat. Aduse în fața ta, pisica încearcă să îți arate că ai de ce să fii mândră de ea. Atunci când primim ceva la felinele noastre, ar trebui să le apreciem și să le arătăm afecțiune, chiar dacă în esență obiectul este inutil sau chiar înfricoșător.

O altă mișcare fizică subtilă este lovirea cu capul. Acesta poate părea un gest violent, dar este de fapt unul de afecțiune, prin care felina arată că vede siguranță în tine.

„Pisicile au glande odorifere pe față pe care le freacă pe suprafețe, pe oameni și pe pisicile familiare. Glandele odorifere produc un feromon pe care pisicile îl interpretează ca fiind siguranță și familiaritate”, spune Vasudevan.

O mare parte din comunicarea pisicilor constă în coada sa. Când felina își înfășoară coada în jurul tău, înseamnă că te iubește mult: „Când o pisică își înfășoară coada în jurul tău, înseamnă, în general, afecțiune și confort. Este ca un salut prietenos sau o îmbrățișare blândă în limbajul pisicilor”, explică din nou Warner.

Semnele la care trebuie să fii atent dacă nu ești sigur că felina ta te apreciază

Și urmărirea peste tot prin casă este un indiciu ferm al afecțiunii pisicii față de tine, după cum explică Vasudevan: „Dacă o pisică te urmărește caută atenția și tovărășia ta. Acest lucru vorbește foarte bine despre tine, deoarece compania ta nu numai că a fost acceptată, dar este și foarte dorită – suficient de mult pentru a-i întrerupe celelalte activități”.

După cum am menționat și mai sus, când o pisică îți aduce o mică viețuitoare, acest lucru arată nu doar mândrie, ci și faptul că ar vâna pentru tine așa cum ar face pentru puii săi.

„O pisică aduce pradă mică pisoilor ei pentru a le permite să învețe să vâneze și, astfel, să se hrănească singuri. Dacă o pisică îți aduce o creatură mică, fie moartă, fie mutilată, are grijă de tine așa cum o pisică ar avea grijă de un pisoi”, conchide Nita Vasudevan.

