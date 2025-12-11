Pentru toți iubitorii de animale, avem un interviu de colecție: Silviu Filip, unul dintre puținii fotografi din România specializați în ședințe foto canine, a transformat pasiunea pentru blănoși într-un studio unic ,,Tales of Tails’’. Cu peste 150 de ședințe realizate și o colecție impresionantă de portrete spectaculoase, cu zeci de rase de câini, Silviu surprinde în imagini emoția pură dintre oameni și companionii lor. Atmosfera specială, decorurile gândite pentru confortul animalelor, recuzita adaptată nevoilor lor, până și „cutiile-cadou” în care unii căței sar de bucurie, fac din fiecare sesiune o poveste în sine. De la Crăciun, Paște și Halloween, până la ședințe minimaliste ori editoriale demne de revista DOGUE, fotografiile lui Silviu Filip sunt adevărate opere pentru orice iubitor de animale care își dorește să păstreze legătura cu blănosul într-un cadru de neuitat.

,,Noi, fotografii de câini din România, ne putem număra pe degetele de la o mână’’, a declarat în exclusivitate pentru Pets&Cats Silviu Filip.

Află povestea lui într-un interviu special și bucură-te de prezența Almei, cățelușa care îl însoțește la filmări:

Reporter: Ai animale de companie?

Silviu Filip: Da, am o cățelușă border collie pe nume Alma. Ea este sufletul și imaginea din spatele proiectului.

Reporter: Cum a apărut ideea de a crea „Tales of Tails” și de a dedica un studio foto exclusiv animalelor?

Silviu Filip: Ideea Tales of Tails vine de mult mai demult. Părinții mei mi-au insuflat din copilărie dragostea pentru natură și pentru animale, iar când am început să fotografiez, prin 2013, primul meu reflex a fost să îndrept lentila spre animalele de companie ale prietenilor mei. Pe atunci nu aveam nici experiența, nici echipamentul care să mă ajute să scot ce aveam eu în minte. După mai bine de un deceniu în care am crescut profesional, am învățat lumină, compoziție și am trecut prin tot felul de proiecte care mai de care, am simțit că pot în sfârșit să creez un spațiu dedicat lor. Așa s-a născut Tales of Tails la începutul lui 2024: dintr-un hobby vechi, dus la maturitate, și din dorința de a oferi blănoșilor un studio gândit special pentru ei. Și trebuie să vă mărturisesc ceva: duminică seara, când alții oftează că vine ziua de luni, eu zâmbesc. Știu că mă așteaptă încă o zi în studio, fotografiind căței. Pentru mine, asta spune totul despre cât de natural a venit ideea și cât de bine sunt acolo unde trebuie să fiu.

Reporter: Care este filosofia studioului când vine vorba de animale și fotografierea lor?

Silviu Filip: Filosofia mea este simplă: blănosul este protagonistul. Mă adaptez ritmului său, nu invers. Nu forțez nimic, nu grăbesc procesul și nu încerc să influențez prea mult comportamentul natural. Vreau să le surprind personalitatea, să scot sufletul din ei cum îmi place să zic, iar asta vine doar într-un mediu calm și prietenos.

Reporter: Câte ședințe foto ați realizat până acum și câți clienți v-au trecut pragul?

Silviu Filip: Până acum am realizat peste 150 de ședințe foto. Numerele cresc constant, iar cel mai important este că majoritatea clienților revin și recomandă studioul mai departe.

Reporter: Cum decurge o ședință tipică, de la pregătire până la livrarea fotografiilor?

Silviu Filip: Totul începe cu o discuție cu stăpânul, din care aflu detalii despre comportamentul și preferințele cățelului. La studio, începem cu acomodarea, blănosul miroase, explorează, iar eu încerc să-l ignor, în primă fază. E o chestie care ține de comportamentul canin aici, la prima întâlnire nu se recomandă să îmbrobodești cățelul cu mângâieri, se poate simți copleșit. Mă așez turcește în mijlocul studioului și aștept să vină el la mine; declanșez un blitz, îi arunc o bobiță să vadă că nu e sfârșitul lumii dacă se aprinde brusc lumina. Încet-încet, cățelul se obișnuiește cu luminile de studio și apoi trecem la treabă, în ritmul lui. Fotografiez fără presiune, cu pauze dese. Deobicei nu țin cățelul în fața luminilor mai mult de 5 minute odată să nu se plictisească sau să se simtă copleșit. După ședință, selectez și editez imaginile, iar galeria finală ajunge la client în câteva zile, online, într-un format ușor de accesat.

Reporter: Ce tipuri de animale acceptați la ședințele foto și există vreo limită de dimensiune, specie sau rasă?

Silviu Filip: Accept orice animal: câini, pisici, iepuri, porcușori, papagali, pești, dar preferabil cu 4 picioare și cu blăniță. Nu există limită de rasă, specie sau mărime, atât timp cât animalul este sănătos și poate sta în siguranță în studio. Prefer cățeii, pentru că este cel mai ușor de lucrat cu ei. Zic ușor, dar, de fapt, este mai greu decât fotografiatul de copii, de care majoritatea fotografilor se ferește. Fără să ai cunoștințe minime de comportament canin nu prea ai șanse să faci blănosul să stea frumos în fața lentilei.

Fotografiile realizate de Silviu Filip sunt adevărate piese de colecție, fiecare cadru surprinzând nu doar frumusețea blănoșilor, ci și legătura lor profundă cu oamenii care îi iubesc.

Reporter: Care este costul unei ședințe foto și ce include pachetul standard?

Silviu Filip: Pachetul standard include ședința foto în studio sau acasă la client, timpul necesar acomodării, o galerie online pentru selecție și un set de imagini editate profesional. Tarifele încep de la 500 de lei.

Reporter: Există opțiuni speciale pentru animale mai timide, anxioase sau cu nevoi speciale?

Silviu Filip: Da. Pentru animalele sensibile, sesiunile sunt ori mai scurte, ori mai lungi, în funcție de nevoie, mai multe pauze, recuzită minimă și o atmosferă cât mai calmă. Pot adapta totul: lumină continuă, deoarece blițurile de studio pot să le deranjeze uneori, decor, ritm. Scopul este ca blănosul să se simtă în siguranță.

Reporter: Care sunt cele mai frecvente impresii ale clienților după ședințele foto?

Silviu Filip: Cei mai mulți îmi spun că nu se așteptau ca blănosul lor să se simtă atât de bine și că fotografiile surprind perfect personalitatea lui. Mulți sunt emoționați pentru că simt că fotografia spune cu adevărat povestea cățelului lor.

Reporter: Ne puteți împărtăși exemple de situații emoționante sau amuzante din timpul ședințelor?

Silviu Filip: Am avut momente în care căței energici au adormit brusc pe decor, pisici care au decis că decorul este noul lor tron, sau animale timide care după zece minute de liniște au explodat într-o repriză de joacă. Fiecare ședință aduce ceva neașteptat și asta face totul atât de special.

Reporter: Care este structura costurilor și câștigurile unui studio foto pentru animale și cum variază acestea în funcție de tipul și numărul ședințelor? Se poate trăi bine în România din acest domeniu?

Silviu Filip: Deocamdată nu mi se pare că se poate trăi bine din asta la noi, lumea nu este obișnuită cu acest serviciu, dar cu pasiune, perseverență și o comunitate bine construită în timp, voi schimba asta. Este un domeniu de nișă, dar în creștere, timid abordat de fotografii din România. Noi, fotografii de câini din România, ne putem număra pe degetele de la o mână.

Reporter: Ce mesaj ați transmite proprietarilor care se gândesc să facă o ședință foto cu animalele lor?

Silviu Filip: Dacă vă iubiți blănosul, o astfel de ședință devine o amintire care rămâne. Nu trebuie să fie dresat, trebuie doar să fie el, mă ocup eu de restul. Imaginile finale vor surprinde mutrici pe care doar voi, stăpânii, le cunoașteți, grimase pe care le surprinzi mai greu în intimitatea căminului fără echipament de studio.