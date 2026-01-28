Odată cu începutul noului an, mulți dintre noi ne propunem să adoptăm obiceiuri mai sănătoase – și asta include și animalele noastre de companie.Veterinarii raportează că 30-50% dintre câini sunt supraponderali sau obezi, iar căutările online pentru „greutate ideală câine” au crescut cu 20% față de aceeași perioadă a anului trecut. În plus, interesul pentru „slăbire câine” și „dietă câine” a urcat cu 17%.

După sărbători cu excese alimentare și plimbări sărite, mulți dintre noi ne concentrăm acum pe exerciții, mese echilibrate și timp de calitate alături de câinii noștri.

Dar nu doar câinii au nevoie de atenție suplimentară. Proprietarii de pisici devin din ce în ce mai conștienți de nevoile animalelor lor: căutările pentru „pisică supraponderală” au crescut cu 58%, iar interesul pentru „dietă pisică” a urcat cu 61% față de anul trecut. Este un memento important să monitorizăm hrana, greutatea și joaca zilnică, care joacă un rol crucial în sănătatea pe termen lung, notează Life Companion.

De ce greutatea este importantă pentru sănătatea animalelor

Lars Mortensen, medic veterinar șef la Agria Pet Insurance, explică: „Mă bucur că proprietarii de animale vor să afle mai multe despre pierderea în greutate și greutatea ideală a animalelor lor. Excesul de greutate este o problemă foarte comună – peste 60% dintre câini și mai mult de 30% dintre pisici suferă de obezitate. Aceasta afectează mobilitatea, crește riscul de artrită și poate scurta durata de viață.”

Recunoașterea problemei este primul pas către a-i ajuta pe prietenii noștri necuvântători. Există mai multe metode sigure pentru a evalua starea de sănătate a animalului:

Graficul de scor corporal – oferă o idee generală despre greutatea ideală a câinelui sau pisicii și poate fi găsit online.

Consultul veterinar – pentru o evaluare exactă, este recomandată vizita la medic, nutriționist sau asistent veterinar.

Exerciții și dietă pentru animale ușor supraponderale

Dacă animalul tău este ușor supraponderal:

Redu gustările și crește treptat exercițiile fizice .

Toți membrii familiei trebuie să fie la curent cu planul de slăbire.

Verifică rezultatele după 3-4 săptămâni și ajustează planul dacă este nevoie.

Consultă un veterinar sau nutriționist pentru animale înainte de orice schimbare majoră în dieta de bază, pentru a evita carențele nutritive.

Pentru animalele foarte supraponderale, veterinarul poate recomanda diete personalizate de slăbire pentru rezultate sigure și eficiente.

Sfaturi pentru exerciții și stimulare mentală

Hannah Molloy, specialist în comportamentul animalelor la Agria, oferă câteva sfaturi pentru a menține greutatea câinilor sub control și a le asigura exercițiul și stimularea necesară:

Plimbări scurte și dese

Chiar și când este frig,, este important să ieși afară cu câinele. Câinii au nevoie de 45-90 de minute de stimulare fizică și mentală zilnic. Dacă trotuarele sunt alunecoase, poți apela la un prieten sau la un dog walker.

Obiective realiste pentru exerciții

Dacă incluzi plimbările în rutina ta de fitness, nu exagera, mai ales dacă patrupedul nu este obișnuit sau este supraponderal. Chiar și o plimbare scurtă, relaxantă, poate fi suficientă pentru ei.

Stimulare mentală și control

Jocurile de inteligență, puzzle-urile și trucurile cu recompense alimentare sunt excelente pentru a le menține mintea activă și a controla rutina zilnică. Chiar și jocul simplu în casă poate fi o alternativă atunci când afară vremea este nefavorabilă.

Adaptează exercițiile la vârsta și stadiul de viață

Puii necesită atenție pentru socializare și antrenament între 8 și 16 săptămâni.

Câinii mai în vârstă sau supraponderali trebuie să crească gradat intensitatea exercițiilor pentru a evita accidentările și suprasolicitarea articulațiilor.

Creează obiceiuri sănătoase pe termen lung

O rutină ușor de urmat este mai eficientă pentru sănătatea pe termen lung. Începe treptat, astfel încât să puteți crește durata plimbărilor odată cu venirea primăverii și a verii.