După ce a învins cancerul, o femeie a întâlnit…șoimul care i-a schimbat radical viața. În timp ce unii oameni abia au reușit să se regăsească după pandemia de coronavirus, Candida Meyrick a reușit să învețe cea mai importantă lecție despre viață.

Șoimul care a schimbat viața unei femei după lupta cu cancerul

În timpul primului lockdown din timpul pandemiei, Candida se afla într-un punct de cotitură. Trecuse printr-o luptă cu cancerul de sân și încerca să își regăsească identitatea după ani în care, spune ea, s-a simțit redusă la rolul de pacient.

„Când ai cancer, ești pus în rolul de pacient – pasiv, cu lucruri care ți se întâmplă. Să zbori un șoim, în schimb, înseamnă să spui un ‘da’ puternic vieții, bucuriei și dorințelor tale”, a povestit aceasta, potrivit BBC.

Totul a început în 2020, la inițiativa fiului său, George, care avea atunci opt ani. Împreună au descoperit dresajul păsărilor de pradă, iar câteva luni mai târziu a apărut Bird, un șoim Harris — singurul pui viabil din cuibul său, care avea nevoie de un cămin.

Pasărea, al cărei nume complet este Sophia Houdini White Wing, are o anvergură a aripilor de aproximativ 1,5 metri și poate zbura cu viteze de peste 55 km/h. Vederea sa este de câteva ori mai puternică decât cea umană, iar instinctele de prădător sunt remarcabile, după cum descrie chiar stăpâna sa. Candida își amintește perfect momentul în care a primit-o pe Bird: „Cutia de carton vibra de energie. Nu cântărea mult, dar era clar că înăuntru era un prădător adevărat”.

Numele special ales pentru pasărea care a vindecat-o

La doar 11 săptămâni, Bird avea un aspect neobișnuit, cu penele răsfirate și gheare disproporționat de mari. A urmat procesul de „îmblânzire”, în care pasărea a fost învățată să stea pe mănușă și să accepte contactul uman.

Chiar și numele său spune o poveste: „Sophia”, după mama sa, „Houdini”, pentru abilitatea de a scăpa din noduri și a se ascunde, iar „White Wing” indică linia genetică rară din care provine — Bird fiind considerată ultima femelă din această linie în Marea Britanie. Pentru Candida, antrenamentele zilnice — care presupun cel puțin două ore de zbor — au devenit mai mult decât un hobby.

„Bird mi-a dat libertate. Să îți lași șoimul să zboare în fiecare zi e ca și cum ți-ai lăsa copiii să crească — trebuie să îți învingi frica și să faci pasul”, spune ea.

O pasiune de familie

Experiența nu a fost lipsită de riscuri. La un moment dat, Bird a fost rănită în urma unei confruntări cu o nevăstuică. Spre surprinderea stăpânei, pasărea a căutat instinctiv plante precum cimbru sălbatic și salcie albă, cunoscute pentru proprietățile lor antiseptice și calmante.

„Nu mi-am imaginat că ar ști instinctiv ce să facă. Până atunci mâncase doar carne”, a mai povestit Candida.

Astăzi, femeia consideră că această experiență face parte din procesul ei de vindecare și a ales să o transforme într-o carte autobiografică, Be More Bird. De asemenea, speră ca pasiunea pentru șoimărit să rămână în familie:

„În multe feluri, Bird face parte din drumul meu spre sănătate. Copiii mei au acum propriile lor interese, dar îmi place să cred că această pasiune a prins rădăcini. Poate, într-o zi, o vor duce mai departe”.

