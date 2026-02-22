Un nou sondaj realizat de Subaru arată că 1 din 5 stăpâni de câini din Marea Britanie încalcă legea din cauza neînțelegerii regulilor privind transportul animalelor în mașină.

Regulile din Marea Britanie pentru transportul câinilor în mașină

Poate părea confuz, dar nu există o lege specifică care să reglementeze exact modul în care trebuie să conduci cu un câine în mașină

Totuși, Codul Rutier recomandă să te asiguri că „animalele sunt restricționate corespunzător, astfel încât să nu te distragă în timp ce conduci și să nu se rănească sau să te rănească în cazul unei frânări bruște”.

Printre metodele recomandate pentru siguranța patrupedului se numără: hamuri cu centură de siguranță, transportoare, cuști pentru câini sau grilaje de protecție în mașină, notează Select car leasing.

Codul Rutier nu este o lege în sine, dar este susținut de legislația britanică. În acest caz, recomandările legate de animale sunt protejate de Road Traffic Act 1988 (care stipulează că șoferul trebuie să fie în controlul mașinii) și de Animal Welfare Act 2006, care protejează animalele împotriva oricărei „suferințe inutile”.

Așadar, dacă călătorești cu câinele în portbagaj fără un grilaj de protecție care să împiedice patrupedul să sară pe bancheta din spate, sau dacă acesta nu este într-o cușcă specială, ai putea încălca legea.

Ce arată sondajul Subaru

Sondajul realizat pe 2.000 de stăpâni de câini relevă că 1 din 5 persoane nu își asigură corect câinele în mașină – fie în portbagaj, fie cu ham legat în cabină.

Subaru avertizează: „Încălcarea acestor reguli poate duce la amenzi de până la 5.000 de lire sterline și poate anula asigurarea auto – lucru pe care o treime dintre respondenți nu îl știau.”

Cum influențează câinele alegerea mașinii

Sondajul Subaru arată și că 80% dintre stăpânii de câini iau decizii privind cumpărarea sau închirierea unei mașini având în vedere nevoile patrupedului. Cu toate acestea, doar 20% dintre ei au testat o mașină împreună cu câinele înainte de achiziție.

De aceea, Subaru oferă acum clienților posibilitatea de a testa mașinile împreună cu câinele lor.

Lorraine Bishton, director general Subaru UK & Ireland, spune: „Suntem încântați să lansăm inițiativa prin care invităm potențialii clienți din întreaga Marea Britanie să viziteze dealerii și să încerce modelele Subaru împreună cu prietenii lor patrupede. Ne dorim să îi ajutăm pe oameni să ia decizii mai informate la cumpărarea unei mașini, astfel încât să găsească un vehicul potrivit atât pentru ei, cât și pentru câinele lor.”