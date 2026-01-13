Pe măsură ce frigul s-a instalat, mulți dintre noi am scos spray-urile de dezghețare pentru mașini. Aceste produse sunt utile pentru a curăța rapid geamurile înghețate înainte de drum, dar pot fi extrem de periculoase pentru animalele de companie.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Etilenglicol – substanța care poate fi fatală pentru pisici și câini

O asistentă veterinară, Jade, atrage atenția asupra produselor care conțin etilenglicol, substanță toxică pentru pisici și câini. Aceasta este un lichid limpede, cu gust dulce, folosit ca antigel sau răcitor pentru mașini și ca materie primă pentru fibrele de poliester.

Conform organizațiilor de protecție a animalelor, ingerarea etilenglicolului poate provoca deteriorări grave ale rinichilor și poate ucide pisicile în doar 24 de ore. Doza letală pentru o pisică obișnuită este de doar 1-2 lingurițe, ceea ce face intervenția veterinară rapidă absolut esențială, notează Express.

Cum se pot intoxica animalele de companie

Pisicile și câinii pot fi atrași de gustul dulce al etilenglicolului. Problema nu este doar să bea direct din sticlă. Dacă pulverizezi spray-ul pe mașină, lichidul se poate scurge și contamina bălți sau zone de lângă casă, iar animalele care beau din acestea se pot intoxica grav.

Sfaturi de la veterinar: cum să-ți protejezi animalele

Jade recomandă:

Evită spray-urile de dezghețare cu etilenglicol .

Folosește o racletă de gheață pentru a curăța geamurile mașinii. Chiar dacă durează 10-15 minute în plus, acest gest poate salva vieți.

Dacă ai o pisică care iese afară, fii atent la semne de intoxicație : vărsături, convulsii, colaps, sete excesivă. În aceste cazuri, du imediat animalul la veterinar.

Iarna poate fi periculoasă pentru animalele de companie

Frigul aduce cu sine riscuri ascunse pentru pisici și câini. Este esențial să fii conștient de pericolele din jur, să folosești alternative sigure și să monitorizezi animalele pentru orice semn de intoxicație. Protejându-le, poți preveni tragedii inutile în timpul iernii.