La Iași, oamenii au avut ocazia să facă o faptă bună cu ocazia unui târg dedicat animalelor fără stăpân. Aceștia au putut cumpăra jucării, bijuterii, haine, ornamente pentru Paște, făcute manual, sau dona direct bani și obiecte pentru îngrijirea animalelor abandonate.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Târg caritabil dedicat animalelor fără stăpân

Spre exemplu, un bichon a fost găsit pe câmp, la marginea șoselei, unde stătea zgribulit lângă un semn de circulație. Alți cățeluși stăteau într-o zona izolată, lângă un sat, flămânzi și neîngrijiti. Din fericire, au fost salvați de o asociație care acum le caută familii.

Deoarece în adăpostul ONG-ului sunt sute de animale amărâte, într-o cafenea din centrul Iașiului a fost organizat un târg de produse handmade, iar cu banii strânși vor fi cumpărate hrană și tratamente veterinare.

”300 de căței și pisici trec lunar prin mâinile doamnei doctor la asociație. Unii, din păcate, rămân definitiv la noi, din cauza condițiilor de sănătate”, a declarat Maria Stoian, voluntar asociația Save Our Paws, pentru Știrile ProTV.

O tânără venită din Franța a trecut special pe la târg pentru a face o donație. De asemenea, a adus pături pentru căței: “Când am ocazia și ajung prin România facem donații, e foarte important”.

