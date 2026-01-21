Introducerea unei taxe pentru câinii fără stăpân în comuna Corbeanca, județul Ilfov, a stârnit revoltă printre localnici, dar și reacții puternice din partea organizațiilor de protecție a animalelor. Măsura, adoptată de Consiliul Local la finalul anului 2025, presupune ca fiecare gospodărie să plătească 25 de lei pe an, pentru gestionarea problemelor legate de câinii maidanezi de pe străzi și terenuri virane.

Taxă pentru câinii fără stăpân în Corbeanca

Primarul comunei, Ștefan Apăteanu, spune că taxa este menită să acopere costurile ridicate ale capturării și îngrijirii câinilor fără stăpân. „Oamenii ăștia pe care trebuie să-i angajăm să facă capturare, fiind spații deschise, aleargă. Nu poți să faci capturare cu un singur om sau cu laț. Trebuie tranchilizante. Taxa asta e de 25 de lei pe an, pe gospodărie. Avem 6.000 de gospodării, înseamnă 150.000 de lei pe an”, a declarat edilul.

Însă măsura nu este privită cu ochi buni de experți în protecția animalelor. Hilda Tudora, directorul Direcției pentru Protecția Animalelor Ilfov, a oferit pentru Pets&Cats o declarație exclusivă, criticând introducerea taxei și explicând consecințele acesteia.

Declarația integrală a Hildei Tudora

“Taxă pe câine? În niciun caz, în România de azi. Realitatea e următoarea: suntem neinformați, suntem needucați, ne aruncăm animalele de parcă ar fi simple obiecte. Nu poți, într-o țară în care abandonul animalelor atinge cote alarmante, să vii cu o astfel de măsură.

Primarii care vor să facă bani la buget și să acționeze cu cap, în același timp, apropo de problema animalelor singure, trebuie să dea amenzi pentru nesterilizarea și nemicrociparea câinilor. E foarte simplu. Amenda pentru nesterilizare ajunge la 10.000 de lei. Am și eu o întrebare pentru domnul primar din Corbeanca: Câte amenzi a dat pentru nesterilizarea câinilor din curți? Că poate, conform legii.

Avem o grămadă de oameni care sună din Corbeanca. Că sunt câini pe stradă, că s-au săturat să vadă animale flămânde la margine de stradă.

Taxele pe câini sunt măsuri ok în țările civilizate. La noi, această măsură va avea un efect invers: Și mai mulți câini abandonați pe străzi și-n adăposturi. Punct.”

Reacții și controverse locale

Localnicii au reacționat imediat după anunțul taxei, mulți considerând-o nedreaptă, mai ales cei care deja își îngrijesc animalele de companie. În timp ce autoritățile susțin că taxa este necesară pentru finanțarea capturării și întreținerii câinilor fără stăpân, cetățenii și organizațiile de protecție a animalelor atrag atenția că măsura poate încuraja abandonul și cruzimea față de animale.

Potrivit experților, soluțiile eficiente pentru gestionarea câinilor maidanezi nu sunt taxele directe pe gospodării, ci amenzi pentru nesterilizare, nemicrocipare și lipsa de îngrijire corespunzătoare a animalelor.