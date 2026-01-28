Trei ani de închisoare, cu executare, pentru un bărbat care a spânzurat câinele unui consătean

Un bărbat de 38 de ani, din localitatea bihoreană Poienii de Jos, a fost încarcerat luni, pentru trei ani, în Penitenciarul Oradea, în baza unui mandat de executare a pedepsei emis de Judecătoria Beiuş, după ce acesta a ucis, prin spânzurare, câinele unui consătean, transmite Agerpres.

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Bihor, bărbatul a fost condamnat definitiv la 3 ani de închisoare cu executare pentru infracţiunea de uciderea animalelor, cu intenţie, fără drept, fiind depus în Penitenciarul Oradea.

Fapta a avut loc în luna iulie 2024, când bărbatul a ucis prin spânzurare un câine de rasă comună, de talie medie, de circa 3 ani, aparţinând unui consătean. Acţiunea a avut loc pe malul Crişului pietros din localitate.

După reţinere şi arestare preventivă, ancheta desfăşurată de poliţiştii Biroului pentru Protecţia Animalelor, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Beiuş, a dus la trimiterea sa în judecată şi, prin decizia instanţei, la condamnare.