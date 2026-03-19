Un peștișor auriu a stabilit un record mondial, după ce stăpânul său, un inginer olandez, a construit pentru el o mașinuță electrică. Reușita celor doi a atras atenția întregii lumi.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Un inginer olandez a construit o mașinuță pentru peștele său de companie

Blub, un peștișor auriu italian, a obținut recent titlul de Guinness World Record pentru cea mai mare distanță parcursă de un pește într-un vehicul controlat de mișcare într-un interval de un minut. Greu de crezut că un astfel de titlu chiar există, dar demonstrația a avut loc chiar pe platourile emisiunii italiene Lo Show dei Record, unde Blub a reușit să parcurgă aproximativ 12,28 metri într-un camion mic construit special pentru el.

Invenția face parte dintr-un proiect al inginerului olandez Thomas de Wolf, care a adaptat un mic vehicul pe roți cu un rezervor de apă. O cameră specială montată pe mașinuță detectează poziția peștelui în rezervor. Astfel, de fiecare dată când Blub se îndreaptă într‑o direcție, mașina se mișcă în aceeași direcție, dând impresia că vehiculul este condus chiar de către pește, potrivit upi.com.

Micuțul auriu a stabilit și un record mondial

De Wolf a declarat că ideea i‑a venit din dorința de a aduce puțin umor și creativitate în munca sa de inginer, transformând ceva „monoton” într‑un experiment distractiv, și asta doar cu ajutorul peștișorului său de companie. Totuși, dincolo de partea umoristică, el speră ca tehnologia din spatele acestui proiect — de citire a mișcărilor și transformare în comenzi — să inspire în viitor soluții utile, inclusiv pentru persoanele cu dificultăți motorii, potrivit propriilor declarații pentru Guinness World.

Pe lângă titlul oficial, momentul a amuzat publicul și prezentatorii emisiunii, iar De Wolf a glumit chiar despre provocarea de a‑i explica lui Blub că acum „deține un record mondial”.

