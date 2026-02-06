Viralul zilei | Colaborare inedită a unui jurnalist cu un câine de sanie: I-a furat camera, crezând că e o jucărie și a pornit-o (VIDEO)

Un jurnalist a avut parte de o colaborare la care nu se aștepta cu un câine de sanie din Groenlanda. Blănosul i-a furat camera video 360 crezând că este o jucărie de ronțăit, iar fără să își dea seama, a pornit-o și a filmat câteva secvențe din viața lui interesantă.

Colaborare inedită a unui jurnalist cu un câine de sanie

Operatorul canin, așa cum a fost prezentat de ABC News pe pagina de Facebook pe care a fost postat videoclipul, a furat camera 360 de grade pe care jurnalistul o avea. Blănosul s-a gândit că este o jucărie de ronțăit, și cum probabil se plictisea, aparatul arăta foarte atrăgător.

Cu camera între dinți, câinele de sanie s-a plimbat prin împrejurimi, s-a ascuns sub atelaj și a stat la relaxare alături de frații săi albi. Nicio secundă nu s-a gândit că noua sa jucărie îi surprinde fiecare mișcare. Când a considerat că jucăria lui este urmărită, a plecat cu ea și s-a ascuns din nou sub o sanie, bucurându-se în continuare de obiectul sustras.

Cei care au vizionat imaginile s-au amuzat copios. Unii chiar au spus că ar putea urmări o serie întreagă de imagini din viața unui câine. Alți internauți au remarcat ce dinți sănătoși are câinele. Bineînțeles că au fost unele persoane care au făcut glume pe seama situației dificile prin care trece Groenlanda și America. Într-un final, cu toții s-au distrat vizionând imaginile capturate de „jucăria” câinelui.

