Imaginile cu o felină care să dă într-un mini-tobogan au devenit virale, semn că și pisicile se pot bucura de joacă la fel ca și copiii. Internauții au fost copleșiți de drăgălășenia acesteia și au lăsat comentarii de laudă la adresa celor care au amenajat astfel spațiul de distracție al felinei.

Și pisicile se pot bucura de joacă, asemenea copiilor

Video-ul, postat pe Instagram, arată cum pisica urcă pe tobogan, coboară pe spate, ca și cum ar fi fost o jucărie de pluș, pentru ca mai apoi să alunece pe covorașele moi de pe jos. Felul în care aceasta se bucură de zona ei de joacă este de-a dreptul molipsitoare, debordând de energie și de bucurie în starea ei cea mai pură.

Comentariile fanilor nu au întârziat să apară, mulți spunând că ar fi în stare să se uite la clip „la nesfârșit” din cauza expresiei fericite a micuței. Spațiul de joacă, creat special pentru animale de companie, include accesorii adaptate dimensiunilor pisicii și materiale moi care îi oferă confort și siguranță, încurajând-o să exploreze și să se distreze în voie.

Clipul a devenit rapid viral, fiind distribuit de mii de utilizatori, iar mulți iubitori de animale spun că le-ar plăcea să creeze un astfel de colț de joacă și pentru propriile feline.

