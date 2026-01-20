Zootropolis 2 a devenit cea mai de succes animație realizată vreodată la Hollywood. Încasările au atins un nivel record

Producția cinematografică Zootropolis 2 a devenit cel mai mare film de animație realizat vreodată la Hollywood, potrivit ultimelor cifre ce prezintă încasările la nivel global.

Cunoscut în unele țări și ca Zootopia 2, filmul de animație a depășit deținătorul anterior al recordului, Inside Out 2, lansat în 2024. În timp ce Zootropolis a produs încasări de 1,7 miliarde de dolari, Inside Out a obținut 1,69 miliarde, potrivit BBC.com.

În momentul de față, Zootropolis 2 este al nouălea cel mai de succes film din istoria box office-ului global, după filme precum Avatar, Titanic, Avengers: Endgame și Star Wars: Trezirea Forței. Cu toate acestea, Zootropolis a obținut un record doar la Hollywood, căci la nivel global, cele mai mari încasări le-a obținut filmul Ne Zha 2 din China, respectiv 2,2 miliarde de dolari.

„Această realizare importantă aparține în primul rând fanilor din întreaga lume al căror entuziasm a făcut-o posibilă. Suntem incredibil de mândri de cineaștii noștri. Zootopia 2 este o realizare extraordinară și suntem recunoscători tuturor celor care au contribuit la aducerea lui la viață”, a declarat Alan Bergman, co-președintele Disney Entertainment, într-un comunicat.

Zootropolis 2, lansat în noiembrie și cu un buget estimat de 150 de milioane de dolari, este continuarea filmului Zootropolis din 2016. În acesta, Judy Hopps, ofițerul de poliție ieoure, care a primit vocea lui Ginnifer Goodwin, face echipă din nou cu vulpea Nick Wilde, cu vocea lui Jason Bateman, și îl confruntă pe noul reptilian misterios, pus pe fapte rele, Gary De’Snake, interpretat vocal de Ke Huy Quan.

