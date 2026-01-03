Anul 2026 a început bine: O fermă uriașă, cu zeci de mii de animale, vândută pentru o sumă record

De curând, o tranzacție record a avut loc în Australia, unde o fermă uriașă a fost vândută către o companie britanică. Consolidated Pastoral Company (CPC) a cumpărat peste 1 milion de hectare de teren agricol și 90.000 de capete de bovine de la moștenitorii unei cunoscute familii de crescători de animale, potrivit Agrointel. Aceasta este cea mai mare vânzare de terenuri agricole și de vite din Australia, de până acum.

Acordul a fost finalizat când familia de miliardari Beetaloo, proprietari de ferme de vite în Teritoriul de Nord, a decis să vândă trei dintre cele mai mari exploatații ale sale: Beetaloo, OT Downs și Mungabroom Station. Suprafața totală se ridică la aproape 1,05 milioane de hectare, iar tranzacția a inclus și circa 90.000 de bovine.

Noul proprietar este Consolidated Pastoral Company, care a plătit peste 300 de milioane de dolari australieni, echivalentul a aproximativ 170 de milioane de euro, pentru terenuri, animale și infrastructura aferentă. Contractul a fost semnat de afaceristul Brett Blundy, principalul acționar al CPC, împreună cu Jane și Scott Armstrong, fiica și ginerele lui John Dunnicliff și ai soției sale Trish, fondatorii imperiului Beetaloo.

Fermele Beetaloo s-au specializat în creșterea bovinelor din rasa Brahman

Tranzacția uriașă a fost aprobată și înregistrată la Oficiul pentru Titluri Funciare din Teritoriul de Nord. Vânzarea a stârnit un interes colosal în Australia, deoarece fermele Beetaloo sunt considerate printre cel mai bine dezvoltate exploatații zootehnice din nordul țării. Un secret al succesului lor este sistemul complex de alimentare cu apă, construit de-a lungul anilor cu investiții de ordinul milioanelor de dolari.

Foștii proprietari și-au extins frecvent pășunile și efectivele, ajungând în 2002 la o suprafață de peste 1 milion de hectare. Datorită investitorilor, aceștia au realizat o vastă rețea de alimentare cu apă, rezervoare și garduri, ceea ce a permis creșterea continuă a turmelor de la circa 20.000 la peste 80.000 de capete.

Fermele Beetaloo s-au specializat în creșterea bovinelor din rasa Brahman, una dintre cele mai căutate rase de carne din Australia și SUA, apreciată pentru ritmul rapid de creștere și rezistența la temperaturi ridicate.

Ce a inclus tranzacția: de la clădiri la avioane

Conform BeefCentral, tranzacția a inclus nu doar pășunile și bovinele, ci și zeci de clădiri, plus facilități: grajduri și clădiri agricole, spații administrative, locuințe pentru angajați, ateliere, depozite, o moară de furaje, un parc de utilaje, o flotă de camioane pentru transportul animalelor, precum și avioane și elicoptere.

Consolidarea CPC în Australia și Asia

Noul proprietar este deja unul dintre cei mai mari producători de carne de vită din Australia, iar această achiziție a dus efectivul total al CPC la peste 400.000 de bovine. De asemenea, suprafața deținută de companie a crescut la peste 5,5 milioane de hectare, cu ferme în Teritoriul de Nord, Queensland și Australia de Vest.

În afara țării, grupul deține și active în Asia, inclusiv ferme avicole în Indonezia. Achiziția recentă este considerată strategică, având în vedere că CPC deține și alte proprietăți în apropierea stației Beetaloo. Totodată, compania a solicitat deja trei noi autorizații pentru captarea apei în Teritoriul de Nord, semn că intenționează să dezvolte în continuare zona.

