Aproximativ 700 de persoane, multe dintre ele purtând ţinute cu accente de roz cadrilat, au participat miercuri seara la un omagiu public adus lui Brigitte Bardot, la biserica Saint-Roch din Paris, la o lună după decesul actriţei franceze, înmormântată în Saint-Tropez, transmite AFP, transmite Agerpres.

Pe melodia “Comic Strip”, unul dintre cele mai cunoscute hituri ale lui Brigitte Bardot, un duet cu Serge Gainsbourg, ceremonia a început cu intrarea în biserică a unui cal frizian negru şi a unei icoane încadrată de o ţesătură roz cadrilat, imprimeul legendar al actriţei, cântăreţei, modelului şi activistei pentru drepturile animalelor, care a cunoscut celebritatea în anii ’60, potrivit imaginilor surprinse la faţa locului.

Numeroase celebrităţi franceze au participat la această slujbă memorială alături de membri ai publicului, organizată de Aumônerie Nationale des Artistes.

Brigitte Bardot a fost “un suflet liber şi singular, conectat la natură şi la toate fiinţele vii, atrăgând animalele, pe cei fragili şi pe cei fără voce, ca într-un basm”, a declarat cântăreaţa Jeane Manson, care a interpretat “Ave Maria”.

În timpul slujbei, părintele Laurent Chauvin, capelan al artiştilor, a adus un omagiu “persoanei frumoase care a fost Brigitte Bardot”, cu “statut unic, devenit patrimoniu imaterial”.

Totodată, Chauvin şi-a cerut scuze pentru iniţiativa Vaticanului de a folosi o fotografie cu vedeta pentru a ilustra luxul la Expoziţia Universală de la Bruxelles din 1958.

Marcată de mai multe runde de aplauze, o tradiţie rezervată artiştilor, slujba s-a încheiat cu “La Madrague”, cântată în cor de către cei prezenţi.

“Brigitte a fost o prietenă încă din anii ’60. Era o persoană profund simplă, profund amabilă, modestă şi incredibil de generoasă. Orice, dar nu o vedetă”, a declarat pentru AFP Michel Drucker, una dintre figurile proeminente ale televiziunii franceze.

“Bineînţeles că am vrut să-i aduc un omagiu astăzi. Angajamentul ei faţă de animale este unic”, a spus Nathalie, o pariziană în vârstă de 65 de ani, purtând la gât o eşarfă roz cadrilat.

“Lupta continuă, aşa cum şi-a dorit ea”, a afirmat Max Guazzini, secretarul general al Fundaţiei Brigitte Bardot.

Actriţa este înmormântată în cimitirul din micul port mediteranean Saint-Tropez (sud-estul Franţei), pe care l-a făcut celebru, nu departe de casa pescărească unde vedeta a trăit şi a murit de cancer la 28 decembrie, la vârsta de 91 de ani.