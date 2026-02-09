Câinii din Madrid se droghează accidental: Medicii veterinari trag un semnal de alarmă

Tot mai mulți câini din Madrid ajung la veterinar din cauza intoxicațiilor neașteptate. Medicii veterinari atrag atenția asupra fenomenului, care se intensifică în special în weekenduri și în timpul plimbărilor de seară.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Plimbările de seară, un risc ascuns pentru câini

Paula Valdeón și câinele ei, Balkis, au experimentat pe pielea lor realitatea acestei probleme. Într-o seară, în timp ce se plimba prin Madrid Río, Paula și-a lăsat câteva momente câinele liber. Balkis a dispărut printre tufele din zonă și s-a întors cu ceva în bot care a făcut-o să se comporte ciudat.

„Nu e prima dată când se întâmplă”, spune Paula. „Am învățat să recunosc mirosul și să știu dacă ceva e periculos.”

Câteva ore mai târziu, Balkis avea spasme și nu își putea susține corpul. Veterinarii au constatat că ingestia respectivă conținea substanțe psihoactive, iar cățelușa a avut nevoie de îngrijiri medicale pentru a se recupera, notează El Pais.

O problemă tot mai frecventă în Madrid

La centrul de urgențe veterinare Reina Cristina, medicul Abraham Pascual explică faptul că întâlnesc până la patru cazuri similare pe săptămână, cu o incidență mai mare în weekend. Raúl Blanco, responsabilul gărzii de noapte, confirmă: „Majoritatea câinilor ajung după plimbările de seară. E cel mai frecvent tip de intoxicație pe care îl vedem.”

De la primul caz de „câine drogat” observat acum peste zece ani, fenomenul a devenit o adevărată provocare pentru stăpânii de animale și pentru veterinar. Curiozitatea naturală, simțurile acute și apetitul câinilor pentru lucruri neașteptate îi fac victime ideale.

Nu doar în parcuri: pericolele din casă

Nu toate cazurile provin din plimbări. Veterinarii menționează și intoxicațiile casnice, când câinii mănâncă resturi de substanțe lăsate la îndemâna lor, cum ar fi fragmente de țigări sau droguri.

Statisticile arată că Spania are unul dintre cele mai mari consumuri de droguri din lume. În 2023, țara a înregistrat aproape 59 de doze per 1.000 de locuitori. Aceasta crește riscul ca animalele să intre accidental în contact cu substanțe periculoase.

Cum sunt tratați câinii intoxicați

Câinii care ajung la urgențe pot fi reținuți până la 12 ore. Tratamentul implică administrarea de fluidoterapie, cărbune activ pentru absorbția toxinelor și medicamente pentru accelerarea eliminării substanțelor. Voma se provoacă doar dacă ingestia a fost recentă.

Majoritatea câinilor își revin complet a doua zi, însă există și cazuri grave. Matutano, un bichon maltez, a suferit răni serioase după ingestia accidentală a unei substanțe și a necesitat intervenții medicale complexe.

Ce trebuie să știe stăpânii de câini

Medicii veterinari atrag atenția asupra necesității vigilenței în plimbările de seară și recomandă păstrarea câinilor sub control cât mai mult posibil. Analizele toxicologice sunt costisitoare (aproximativ 200 de euro), iar simptomele pot fi greu de identificat fără expertiză.

Paula Valdeón concluzionează: „Toți cei care au câini știu că riscul există. Acum mă asigur că Balkis rămâne la lesă și sunt mai atentă la mirosurile suspecte.”